Alberto Fernández desmintió que quiera eliminar la AFI pero dijo que el sistema "no funciona"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, negó que contemple la posibilidad de eliminar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tal y como aseveró la modelo Luciana Salazar en sus redes sociales.

Se trata de una iniciativa que había evaluado en su momento Néstor Kirchner antes de convertirse en el jefe de Estado. La versión de que el postulante del Frente de Todos también estudiaba eliminar la agencia fue difundida por Salazar en sus redes sociales. “Marcelo Sain estaría redactando el proyecto para disolver la AFI y afirma que es el nuevo Director del organismo que quiere crear”, escribió.

La desmentida ocurrió primero por parte del líder del Grupo Callao e integrante del equipo económico de Fernández, Santiago Cafiero. “Los servicios de inteligencia protagonizaron historias muy oscuras en la política argentina. Tomárselos a la ligera difundiendo información falsa es una actitud que no ayuda”, indicó el politólogo en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que citó

Luego fue el propio Fernández quien se encargó de negar que esté en sus planes tal proyecto. En una entrevista con el programa De acá en más, que conduce María O' Donnell que se emite por FM Metro el ex jefe de Gabinete sostuvo: “Esto también son parte de especulaciones. Conozco la fuente, eso son cosas que hay que ver con detalle porque no son cosas simples de resolver. Hay un sistema de inteligencia funcionando y la verdad es que lo que la Argentina lo que no puede es prescindir de este”.

El postulante opositor lamentó las falsas versiones que llenan la prensa durante la campaña. “Lo que me preocupa es la cantidad de cosas estúpidas que se escriben en base a la especulación”, manifestó. Sin embargo, Fernández aclaró que el sistema de los servicios de inteligencia que hay en la Argentina “no funciona bien está claro, hace años, eso lo sabemos todos”.

En otro tramo de la nota, el postulante presidencial consideró que luego de las elecciones generales los mercados no reaccionarán del mismo modo que en las primarias: "Para los mercados será un escenario diferente entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre porque entendieron como son las cosas y entendieron quién les mintió".

"Después de las PASO no hubo una conmoción social, hubo una conmoción de mercados debido a que el presidente decía que si ganábamos nosotros el caos iba a sobrevenir y después no sabía como parar esa mentira", enfatizó. En ese sentido, remarcó que "Macrí mintió diciendo que ganaba" las elecciones primarias y sostuvo que por eso "hasta llegaron a publicar que los mercados ya habían votado".

Agenda. El candidato del Frente de Todos tiene previsto visitar este martes la sede del Partido Justicialista por primera vez en la campaña, con la excusa de la conmemoración del 124 aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón. Se espera que el ex jefe de Gabinete llegue cerca de las 18 horas al lugar, reducto en el que había puesto pie por última vez el 14 de mayo pasado, un día antes de que Cristina Fernández Kirchner le ofreciera encabezar la fórmula presidencial conjunta.

