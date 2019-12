Alberto Fernández: "Es un disparate lo que han hecho con Cristina"

El presidente electo Alberto Fernández calificó de "disparate" la causa por presunto direccionamiento de la obra pública en la que Cristina Fernández de Kirchner es investigada como presunta "jefa de asociación ilícita". El exjefe de Gabinete sostuvo además que la vicepresidenta electa, en su indagatoria de este lunes 2 de diciembre, planteó que "no cree" que él deba ser citado a declarar.

"Cuando habló del jefe de Gabinete, dijo 'yo aclaro que no creo que tenga que estar', 'no creo que haya citarlo", afirmó el líder del Frente de Todos entrevistado en De acá en más, ciclo que conduce María O'Donnell en Radio Metro. "Si a vos te hacen lo que le hicieron a ella, y tenés que dejar a su hija a 8.000 kilómetros para que se trate, no sé si yo no estaría furibundo también", continuó.

Fernández aseguró además que ya está definido el Gabinete de su próximo Gobierno que presentará este viernes 8 de diciembre. Consultado sobre si los nombres que circulan serán los designados, el mandatario electo replicó: "Algunos sí y algunos no".

Noticia en desarrollo...