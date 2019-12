Carlos Beraldi acusó a los medios de "operar" para que no se difundiera la declaración de Cristina Kirchner

Luego de los cruces judiciales para poder transmitir la declaración indagatoria de Cristina Fernández Kirchner en el juicio por irregularidades en la obra pública, su abogado defensor, Carlos Beraldi, apuntó contra los medios de comunicación al asegurar que "operaron" para que "no se difundiera la declaración para luego poder mentir sobre lo que dijo" la vicepresidenta electa.

Consultado por la televisación de la indagatoria, Beraldi explicó, en diálogo con radio El Destape, que "el Tribunal dijo que no se podía transmitir porque eso vulneraba al resto de los imputados, pero las defensas de los imputados estaban de acuerdo en que se transmitiera" y agregó: "La verdad no admite censuras, menos en esta época. Era un capricho que no se transmitiera en vivo".

"No hay ninguna justificación para que no se transmitiera en vivo y en directo la declaración de Cristina", explicó el abogado y agregó: "Ayer hubo una operación de algunos medios que estaban muy interesados que no se difundiera la declaración para luego poder mentir sobre lo que dijo Cristina".

Cristina Kirchner culpó al "Gobierno saliente" por ordenar la causa en su contra

La expresidenta prestó declaración indagatoria este lunes 2 de diciembre ante el Tribunal Oral Federal número 2, que la investiga como presunta "jefa de una asociación ilícita" dedicada al supuesto direccionamiento de la obra pública durante su Gobierno. Su defensa había solicitado en dos ocasiones que la audiencia en Comodoro Py se transmitiera en vivo, algo que fue rechazado. Sí se concedió la posibilidad de grabar el trámite, que duró unas tres horas y media, video que la senadora nacional luego publicó en sus redes sociales.

Sobre la mención de Fernández de Kirchner a Alberto Fernández durante su declaración, Beraldi aclaró que "Cristina describió la función del jefe de Gabinete que era Alberto, pero no le imputó nada, sólo dijo que se respetó la legalidad", y resaltó que "todo lo que se dijo ayer es falso".

"Se dijo que hay malestar en el entorno de Alberto y es falso. Alberto estaba muy interesado en declarar. Alberto fue aceptado como testigo hace más de un año y fue aceptado por el Tribunal", precisó el letrado.

Revelan que la mención de Alberto Fernández en la declaración de Cristina Kirchner fue "consensuada"

Además, opinó que la declaración de la senadora en la causa de Vialidad "puso en evidencia cada una de las irregularidades y las arbitrariedades", ya que "el juicio empezó de una manera totalmente irregular y continuó en esa línea hasta ahora". "Desde el punto de vista jurídico carece de todo fundamento acusar a la Presidenta por obras que ocurrieron en Santa Cruz", agregó.



"Cristina explicó que se violó la garantía de cualquier persona de ser juzgada dos veces por el mismo hecho. La Justicia de Santa Cruz sobreseyó dos veces por estos hechos. Nosotros lo planteamos y el tribunal lo rechazó", concluyó.

DR/FF