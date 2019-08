Alberto Fernández: "Los mercados están muy intranquilos por Macri"

El amplio trinfo que alcazó el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sorprendió al Gobierno y comenzó a alterarse el clima en los mercados, con la caída de bonos y acciones, factor que se le adjudica a los15 puntos de distancia con el presidente Mauricio Macri. Por el caso, el exjefe de Gabinete respondió: "Están muy intraquilos por él, porque advierten que el Gobierno los metió en un escenario donde ahora no pueden dar respuesta".

"A los mercados les digo: lo que tienen que entender es que objetivamente los que siempre han sacado las papas del fuego fuimos nosotros; pagamos la deuda, los que siempre salimos de default fuimos nosotros y sabemos que acá hay obligaciones", resaltó Fernández en diálogo con Radio 10.

Luego de la sorprendente elección en las Primarias Abierta Simultáneas y Obligatorias (PASO), se descontaba este lunes 12 de agosto un panorama financiero sombrío: se espera una disparada del dólar y el riesgo país y una baja generalizada de acciones. En ese sentido, le pidió al Gobierno "que se ponga las pilas" porque "lo que han hecho no les sirvió electoralmente ni en términos económicos. Que se dediquen a gobernar."

"Lo que más me importa es que el Presidente no se duerma en este momento porque tiene que gobernar hasta diciembre, pero espero que tome nota de lo que pasó ayer y advierta que si sigue haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados y que tiene que empezar a cambiar ya, porque los argentinos no necesitamos tres meses más de esto porque va a ser muy doloroso para todos", agregó.

Además, responsabilizó a Mauricio Macri de la inestabilidad financiera que comenzó esta mañana: "El Presidente debería estar abocándose a dar tranquilidad porque los mercados están muy intraquilos por él, porque advierten que el Gobierno los metió en un escenario donde ahora no pueden dar respuesta. Tiene que resolverlo".

Sobre el triunfo de anoche, detalló que ningún referente de Cambiemos lo llamó para felicitarlo, sólo el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna. "Estoy muy contento porque los argentinos entendieron el mensaje, entendieron la voluntad y vocación que proponíamos. Eso da una enorme alegría y compromiso", expresó.

"La unidad era una condición necesaria para poder ganar, pudimos de a poco cerrar acuerdos, predicando y haciendo entender que divididos le hacíamos un favor a Macri, y ese favor iba en desmedro de la gente. Así cosechamos adhesiones para mí el aporte de los gobernadores ha sido trascendental. Soy el más federal de los porteños", expresó y agradeció a los referentes sindicalistas por el "aporte" que hicieron en la campaña

