Alberto Fernández: "En todo este tiempo no me tomé un sólo día de vacaciones, no me fui a la playa"

El presidente Alberto Fernández aseguró que desde que asumió como máximo mandatario nunca se tomó "ni un sólo día" de vacaciones, en un claro contraste con el expresidente Mauricio Macri. "Me critican las ojeras", agregó, y ratificó que seguirá trabajando.

Así lo manifestó el jefe de Estado en la entrega de viviendas en un acto en la provincia de San Juan. Además de las críticas a Macri, realizó un balance de gestión en medio de la pandemia, que calificó como los "dos años más difíciles" de su vida, y luego habló hizo una referencia al escándalo del vacunatorio VIP.

Balance de gestión por la pandemia

"Tuvimos los dos años más difíciles que nos han tocado vivir. La humanidad no recuerda las pandemias muy bien. El último presidente argentino que debió enfrentar una pandemia fue Sarmiento", comenzó su discurso Fernández.

"En los primeros días, algunos me decían que la economía no podía parar, que había que dejar que se mueran los que se tenían que morir. Optamos por preservar la vida, con consecuencias que significaban que la economía se complique. Pero igual un mal resultado económico podemos revertirlo, una muerte", agregó.

En ese marco, destacó el panorama de 250 mil muertes que le habían advertido algunos especialistas por estado deteriorado del sistema de Salud: "Nos habían advertido que por los serios problemas sanitarios que teníamos donde las vacunas se vencían, podíamos tener unos 250 mil muertos en la Argentina. Auxiliamos a todo el país, y a ningún gobernador le preguntamos su color político".

Asimismo, comenzó a enumerar las ayudas económicas durante los momentos más duros de la pandemia: "Fuimos a cuidar con el ATP el trabajo formal, logramos salvar gran cantidad de empresas y trabajadores. Nos preocupaban los que peor estaban, por eso aumentamos la AUH. Y luego nos dimos cuenta que entre los menores de 14 años la pobreza crece enormemente, hay un 60%, por eso ampliamos la tarjeta Alimentar".

Y añadió: "También había un montón de gente que no le llegaba el auxilio de este tipo porque no sabía que existía. Empezamos a buscar quiénes eran. Eran 9 millones de personas que el Estado había dejado olvidada. Esa gente también necesitaba auxilio, y fuimos con el IFE. Y llegó a toda la Argentina. Nos preocupaban también los independientes, y fuimos con créditos a tasa cero, que pagaban seis meses después. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance".

Por eso, destacó que "en todo este tiempo no me tomé un solo día de vacaciones, no me fui a la playa. Me critican las ojeras, pero voy a seguir trabajando". "Desde que llegamos hasta ahora, en la Argentina entregamos 20 mil viviendas, que se hicieron en todo el país. Todos tienen derecho a tener un techo".

Vacunas y Vacunatorio VIP

Sobre las vacunas, el mandatario aseguró que siempre estuvo seguro de la calidad de las vacunas que llegaron primero a la Argentina: "Nosotros estábamos muy seguro de la vacunas que algunos acusaban de ser veneno. Yo decidí ser el primero en vacunarme para que la gente confíe". Y, en ese marco, acusó que lo metieron malintencionadamente en el escándalo del Vacunatorio VIP: "Después terminé en un vacunatorio VIP. Fue para meter confianza. El tiempo demostró que esa vacuna era la mejor de todas".

Por otro lado, cuestionó que "Oxford también nos permitió hacer la vacuna junto con México para Latinoamérica. Muchos dijeron que éramos una confabulación geopolítica promoviendo la vacuna rusa, china, pero por la Oxford nadie dijo que era promonárquico". "Cuando yo firmo un acuerdo, estoy incidiendo en la vida de generaciones de argentinos. Y por eso firmamos acuerdos y llegaron las vacunas norteamericanas también", agregó.

Críticas a Macri

"Muchos de los que tomaron la deuda con el FMI ahora me dicen que hay que arreglar con ellos. Antes tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina. Yo no voté eso, pero cuando tomamos otro camino (macrismo), perdimos 23 mil pymes, nos endeudamos en 150 mil millones de dólares, que no están en ese barrio, en ningún puente o ruta, está en el exterior, porque todo fue armado para que siempre pase lo mismo, la plata entre y salga. Unos vivos ganan mucho y millones de argentinos pierden", afirmó Fernández.

"Y recuerdenlo, grabenlo en la memoria, aprendamoslo en nuestra historia, aún cuando hagan mucho ruido, cuando busquen con lupa. Busquen, no van a encontrar ninguna cuenta mía en Bahamas, en Caimán, en Nueva York, no van a ver a ningún hermano mío haciendo negocios de parques eólicos, con la autopista, no van a ver que mis amigos se benefician con obra pública. Porque no lo hacemos", concluyó.

Federalismo

Por último, habló de la productividad en el norte argentino: "La minería cuando se explota responsablemente tiene sentido. Si no existiera, no existiría nada de esto donde estamos ahora. Pero hay que hacerlo con el acuerdo social, con responsabilidad política, como se hace en San Juan".

"Quiero que crezca todo el gran norte argentino, que tenga el impulso que no tuvo porque no le prestaron atención. Está creciendo. Hay que ayudarlos, hay que desarrollar infrestructora. La solución, diría el general (Perón) es dentro de la ley, fuera de la ley nada", señaló.

