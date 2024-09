El expresidente Alberto Fernández, imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la exprimera dama, Fabiola Yáñez, difundió chats con su exsuegra, Miriam Verónica Yáñez Verdugo, para demostrar una supuesta preocupación por la salud de la denunciante, en el marco de su defensa que apunta a un supuesto consumo problemático de alcohol.

“Hola Verónica, acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta de que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga” se puede leer en uno de los mensajes del expresidente, difundidos por la señal de noticias TN. “No solo por el daño que a su salud le causa, sino por la imagen deplorable que deja en empleados, que después hablan”, señaló.

“Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso”, agregó Fernández en la misma conversación. “Le ruego que se encargue de que Fabiola no tome alcohol. Por favor. Gracias”, insiste el exmandatario, en un mensaje con fecha en enero de 2020. Verdugo respondió: “Lo sé Alberto, está costando, pero la controlo. Yo sé lo que todo esto implica”. “Explíqueselo y no la deje tomar. Por favor se lo pido”, repitió el expresidente.

Para este jueves está citada a declarar como testigo la madre de Yañez, en la fiscalía que lleva el caso y a pedido de la querella de su hija. Por su parte, la defensa de Fernández aportó ya cinco testimonios de exempleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al exmandatario. Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y la primera de octubre.

Según explica la defensa de Alberto Fernández, existían peleas frecuentes dentro del matrimonio, consecuencia del estado de salud de Yáñez, pero se niega la violencia física. Además, se apunta que el alcoholismo causaba inestabilidad mental y caídas frecuentes, lo cual explicaría la aparición de moretones, además de un tratamiento estético que habría causado los hematomas en los ojos.

Esta semana pusieron a disposición de la Justicia una serie de imágenes que captan a Yáñez ingiriendo alcohol. Una de las testigos, exempleada de la Quinta de Olivos identificada como Teresa, aportó a esta teoría: “Un día Yáñez se había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fui a buscar la encontré tirada en el piso en el medio de las plantas en la zona de la pileta", declaró. "Le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol", agregó.

Se conoció un audio de Alberto Fernández insultando a Fabiola Yáñez

La causa contra el expresidente Alberto Fernández sumó audios de conversaciones con su expareja, Fabiola Yañez. La grabación de una conversación que ambos mantuvieron en su habitación de la residencia de Olivos y trascendió este miércoles a la prensa.

En el audio entregado al fiscal por la querella y que forma parte de la causa judicial el entonces presidente le dice a Yañez frases como "andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda" o "la concha de tu madre", entre otros insultos. A continuación, la transcripción:

Fernández: —Mil de esas me tuve que bancar.

Yañez: —Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…

Fernández: —"Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra". ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque "son todas una mierda"? Pero esa, como la hace tu amiga… ¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

Yañez: —Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

Fernández: —Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza.

Yañez: —Todas las personas que para vos eran una amenaza…

Fernández: —Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz.

Yañez: —¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?

La cuota alimentaria, otro foco de conflicto

Sin embargo, los insultos, las fotos tomando alcohol y los chats no son todo. El conflicto legal entre Fernández y Yáñez suma un nuevo capítulo, y en este caso netamente económico. Fabiola denunció este mismo miércoles que Alberto no cumple con la cuota alimentaria y pidió el embargo de la jubilación de privilegio del exmandatario.

