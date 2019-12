Alberto Fernández podría sumarse a los festejos en Plaza de Mayo: "Si Litto Nebbia me invita, por ahí toco"

En medio de la campaña electoral, Alberto Fernández sacó a relucir una de sus cualidades que era conocida por pocos: su afición por la música. El ahora presidente electo tocó la guitarra junto a sus amigos, a través de redes sociales, e incluso en spots de campaña. El líder del Frente de Todos podría ir incluso más allá durante el traspaso de mando de este martes 10 de diciembre: anticipó que se sumaría al escenario de la fiesta popular en Plaza de Mayo si Litto Nebbia, uno de los artistas convocados, se lo pide.

"Yo creo que la gente quiere escuchar un lindo show, no creo que quieran escucharme a mí; no soy quién para arruinarle a Litto su show", ironizó en ese sentido el exjefe de Gabinete durante una entrevista con Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, ciclo que conduce por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

Sobre la posibilidad de sumarse al escenario frente a la Casa Rosada, Fernández sostuvo: "La verdad que no lo tenía previsto, estaba por llamarlo a Litto para preguntarle '¿a qué hora tocás?' para bajar a verlo, pero no lo sé". "Si Litto es irresponsable y me invita a tocar, por ahí toco, pero no creo que sea tan irresponsable", completó el dirigente.

Además de integrar el line-up de las bandas que tocan este martes en Plaza de Mayo, el fundador de Los Gatos es uno de los artistas preferidos de Fernández: lo inspiró a aprender a tocar la guitarra y hasta lo influenció con su look de bigotes.

El exjefe de Gabinete fue impulsor durante el gobierno de Néstor Kirchner de los recitales en Casa Rosada, que abarcaron artistas como Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García. El próximo mandatario volvió a demostrar su afición musical durante la campaña, cuando se mostró tocando junto a Gustavo Santaolalla.

De sumarse al recital de Nebbia, Alberto Fernández cerraría los shows de este martes, que serán los siguientes:

13:45: Rocío Quiroz

14:00: Barbi Recanati

14:15: Bruno Arias

14:30: Sudor Marika

14:45: Súper Ratones

15:00: Eruca Sativa

15:15: Ella es tan cargosa

15:30: Arbolito

15:45: Iván Noble

16:00: Mala Fama

16:15: El Kuelgue

16:30: Fena Della Maggiora

16:45: Los Tipitos

17:00: Pericos

17:15: La Delio Valdes

17:30: Bersuit

Desde las 18 en adelante se presentarán:

Isabel de Sebastián

Adriana Varela

Conociendo Rusia

David Lebón

Coti

Estelares

Juanse

Lito Nebbia

