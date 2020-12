El presidente Alberto Fernández anticipó este jueves 3 de diciembre que el Gobierno planea vacunar a "300 mil personas antes de fin de año" contra el coronavirus, con la vacuna rusa Sputnik-V, cuyo contrato prometió firmar en los próximos días. Además, el ministro de Salud Ginés González García ratificó que la aplicación no será obligatoria, pero podría imponerse en el calendario obligatorio si la pandemia continua en 2022.

"Esta semana estamos firmando el contrato con Rusia. Vamos a poder vacunar a 300 mil personas antes de fin de año, cinco millones durante enero y cinco más durante febrero. Ese contrato ya está en condiciones de estar firmado. Espero que entre hoy y mañana esto esté terminado", dijo el mandatario entrevistado hoy por El Destape Radio.

Alberto Fernández recordó que que los primeros en ser vacunados serán "los que más riesgo tienen" ante el coronavirus, es decir el personal esencial y las personas de tercera edad. "Según nos dice Rusia, vamos a tener 300 mil vacunas antes de fin de año", resaltó el mandatario.

El jefe de Estado también se refirió a la posibilidad de un eventual rebrote de Covid-19 en América Latina en otoño de 2021, como está ocurriendo por estos días en Europa y en Estados Unidos. "Es razonable pensar que en el otoño puede llegar una segunda ola de la pandemia a América Latina. Y podemos minimizar sus daños vacunando la mayor cantidad de gente en el verano", dijo.

Calendario de vacunación

Precisamente la evolución de la pandemia es un tema en el que hizo foco el el ministro de Salud Pública de la Nación, Ginés González García, quien aseguró que "muy probablemente" la vacuna contra el coronavirus se incorpore al calendario obligatorio en el país, si continúa la pandemia en 2022.

"El Gobierno ha tratado después de tantos meses de pandemia de no alimentar el espectáculo de la confrontación", aclaró el funcionario, quien recordó que que "las vacunas son obligatorias si están incluidas en el Calendario Nacional, y esta vacuna, como es la primera, nunca se usó y va a tener una autorización transitoria y de emergencia". "No va a ir al calendario de vacunación, con lo cual es absolutamente legal que no sea obligatoria" en una primera instancia, sostuvo el ministro en diálogo con Infobae.

"La prioridad hoy es saber cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a transitar este período de la pandemia, que es distinto, con otro optimismo, y ésa es la razón por la que no se va a obligar a nadie, además de las razones científicas por supuesto", comentó González García.

Sin embargo, el ministro de Salud reconoció que eEn el año 2022, si esto continúa, muy probablemente la vacuna pueda incorporarse obligatoriamente". Esa posibilidad, dijo, "tendrá que ver con los resultados que tuvo". "Cuando una vacuna es obligatoria tiene que ver, entre otras cosas, con que el Estado las paga; en este caso, el Estado la va a pagar, pero no va a ser obligatoria", concluyó.

FF/FeL