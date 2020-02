Alberto Fernández recibe a Nora Cortiñas tras el cruce por las Fuerzas Armadas

Alberto Fernández recibirá este jueves 27 de diciembre a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en la Casa Rosada desde las 11, según confirmaron a PERFIL desde Presidencia. El encuentro se realiza luego del tenso cruce que protagonizaron a raíz del pedido del Presidente "dar vuelta una página" respecto al distanciamiento de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas.

Según detallaron a este medio, el encuentro se da en el marco de la visita del Instituto de la Memoria encabezado por Pérez Esquivel, y del que Cortiñas forma parte junto a otros dirigentes, quienes serán recibidos en el Salón norte. El pasado 21 de enero, el Presidente participó de un acto en Campo de Mayo, partido bonaerense de San Miguel, y afirmó que "toda la Argentina debe dar vuelta una página, que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos".

Alberto, a los organismos de DD.HH.: "Que un error mío no nos divida"

En esa oportunidad, el jefe de Estado subrayó que hoy se puede decir que los "hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han nacido como oficiales en la democracia". "Yo lo celebro y no va en detrimento de nadie. Muchos oficiales trabajaron en la institucionalidad y para la democracia", concluyó.

Por sus dichos, Cortiñas calificó de "negacionista" a Alberto Fernández, y agregó: "Yo lamento, rechazo totalmente todas las expresiones del Presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho". Rápidamente llegaron las disculpas del mandatario quien pidió: "Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado".

Dias atrás, con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de de nuestras FFAA habían surgido en democracia. — Alberto Fernández (@alferdez) February 24, 2020

"He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las victimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mi solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables. Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia", agregó.

Horas más tarde Cortiñas confirmó que había sido convocada a una reunión con el Presidente y aclaró que con el pedido de disculpas "ya está arreglado".

