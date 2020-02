Grieta en DDHH: Carlotto y Bonafini cuestionaron a Cortiñas por criticar a Alberto Fernández

El pedido del presidente Alberto Fernández para "dar vuelta la página" sobre la situación de los militares en la dictadura para no profundizar el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, terminaron avivando la grieta dentro de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Es que las titulares de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuestionaron a la referente de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Nora Cortiñas, por haber criticado al mandatario y consideraron que "le da de comer al enemigo".

"Es un negacionista", lanzó Cortiñas tras el pedido del jefe de Estado para "dar vuelta la página" en el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, lo que obligó al mandatario a aclarar sus dichos y pedir disculpas.

Madres de Plaza de Mayo llamaron "negacionista" a Alberto Fernández y él quiere verlas cara a cara

Tras la aclaración de Alberto Fernández, la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora explicó que antes de cuestionar al Presidente analizó el tema con distintos referentes de varios organismos de derechos humanos: "No lo digerí sola. No me podía quedar callada. Sentía una gran angustia. Está en un camino equivocado, hay que decírselo. Él ofreció su oreja para que podamos decir cuando pudo equivocarse. Estamos en una democracia con libertad".

"No hay mala intención. Queremos llevarnos bien todos para que el país salga de este pozo. Siempre fui crítica de los gobiernos, pero una crítica sensata, reflexiva. He tenido mucho respeto por un cargo con mucha responsabilidad", añadió.

Sin embargo, Cortiñas fue duramente cuestionada por otras dos referentes de organismos de derechos humanos como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini.

"Cada uno puede opinar, pero si no colaboramos con todo lo que tiene que hacer Alberto acompañándolo, entendiéndolo... y que después pida disculpas un Presidente que no tiene por qué hacerlo: ya lo conocemos, no nos confundamos. Lo único que falta es que en los derechos humanos estemos cuestionando lo que sabemos que es un Gobierno salvador", señaló la presidenta de Abuelas en diálogo con radio La Red.

"Nosotros somos muy mayores, a veces hablamos de más. Ella es una mujer muy sufrida, una compañera, ha perdido hijos. Los años y el dolor pudieron llevarla a equivocarse”, analizó Carlotto.

En ese sentido, instó a realizar los eventuales cuestionamientos al Gobierno en privado y no a través de los medios de comunicación: "Si para nosotros lo que él hace está equivocado, no salgamos a darle de comer a la prensa que es de lo peor. Yo lo llamo por teléfono, si él nos escucha, no hacer viva voz en los medios. A algunos les viene muy bien que una persona de vieja data, una madre, una luchadora diga algo así. Pero no contribuye, le da de comer al enemigo".

Alberto, a los organismos de DD.HH.: "Que un error mío no nos divida"

Por su parte, Bonafini consideró que es "una injusticia" el cuestionamiento que hizo Cortiñas, a quien le pidió "ser coherente".

"No quiero discutir con esa persona, porque no tengo nada que discutir. Esas personas que dicen `30 mil, 30 mil´ y andan con la foto del hijo colgada, ahí ya las tengo que juzgar: o estás con los 30 mil o estás con tu hijo. Hay que ser coherente: si socializás la maternidad, sos madre de todos", lanzó.

Desde Madres de Plaza de Mayo emitieron un comunicado para expresar que la organización encabezada por Bonafini "está completamente de acuerdo con lo que dijo el señor Presidente, Alberto Fernández, en relación a las Fuerzas Armadas. Sus expresiones fueron muy claras en cuanto a la reivindicación de las Fuerzas nuevas, renovadas, que crearon Néstor, Cristina y Nilda Garré con su modificación de los planes de estudio y formación militar, y que ya nada tienen que ver con la dictadura, ya que están integradas por personas que nacieron hace 20, 25, 35 años".

"Las Madres comprendemos lo que dijo el Presidente. Y estamos de acuerdo con reconocer y reivindicar a esas nuevas Fuerzas Armadas, porque sino nunca las vamos a tener de nuestro lado, al lado del pueblo", finalizaron.

