Alberto y la visita del Papa a Argentina: "Cuando venga me ocuparé de que lo recibamos como el líder moral que es"

Este viernes 31 de enero se dio el primer encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el Papa Francisco en el Vaticano. Tras compartir una reunión a solas por 44 minutos con el Sumo Pontífice, el Presidente brindó declaraciones donde confirmó que le pidió ayuda con la deuda, dialogaron sobre la pobreza y la situación de crisis que atraviesa el país. Sobre una eventual visita de Francisco, el mandatario fue claro: "El día que me llame y me diga ‘voy para alla’, me ocuparé que lo recibamos como corresponde, como el mayor líder moral", dijo.

“Tuvimos una reunión con el Papa que a mi juicio fue muy grata, más que grata. Siempre verlo al papa Francisco es muy reconfortante, todos saben la opinión que tengo sobre el. Me parece un pastor de la Iglesia enorme y un líder moral inmenso”, sostuvo Alberto Fernández tras el encuentro.

En relación a la posible visita, que no se dio durante los últimos cuatro años y generó múltiples especulaciones sobre su presunto “mal vínculo” con el expresidente Mauricio Macri, Fernández dijo: “Él sabe que siempre lo invito y siempre quiero que vaya, pero no quiero que se sienta presionado, ni sienta ninguna imposición de mi parte. Cuando el disponga ir, solo lo recibiremos con alegría y con el cariño que todos le tenemos”, expresó.

En ese sentido, el primer mandatario pidió expresamente que “al Papa no lo disputemos entre nosotros”. “En los últimos años entró en un terreno de disputa de ver de quién es. Y el Papa es de la humanidad, no es de ningún sector de la Argentina. Por ese motivo él sabe que el día que me llame y me diga ‘voy para alla’, me ocuparé que lo recibamos como corresponde, como el mayor líder moral que la cristiandad y la humanidad reconocen”, aclaró.

Ambos líderes hablaron durante la reunión sobre la situación económica y social que atraviesa el país. “Me ha dicho que estaba muy contento con todos lo esfuerzos que yo hacía por unir a los argentinos. Por eso cuando me hizo un regalo me dijo ‘este es un obsequio porque yo necesito que sigas siendo mensajero de la paz, y esto simboliza la paz’. En eso estamos los dos de acuerdo, la argentina tiene que terminar su tiempo de disputa”, planteó el dirigente del Frente de Todos.

Fernández y Francisco compartieron momentos distendidos como en el intercambio de regalos. Mientras que el Papa le pidió a Alberto que "sean mensajeros de la paz" al entregarle una escultura con forma de medallón que simboliza la paz, el Presidente le entregó un busto del Siervo de Dios conocido como "Negro Manuel", un libro sobre los cafés porteños y un tejido elaborado en un telar artesanal por jóvenes de la asociación civil Granja Andar.

En la conversación, dijo, también abordaron el problema de “la grieta” y de la pobreza, y el presidente expuso: “Lo que algunos llaman grieta, para mi es algo mucho más grave, que es el juego de la cincha, ese juego donde cada uno tira de un lado de la soga, ese es el juego más perverso que puede jugar una sociedad porque el enorme esfuerzo que hace uno, hay un esfuerzo similar que contrapone. El efecto es que uno está siempre en el mismo lugar”.

“Hablamos mucho de la pobreza, le conté como era el plan de la pobreza, lo que estamos haciendo. Le dije de lo mucho que ayudaba la iglesia a poner fin a la pobreza, la verdad es que lo que uno ve en el trabajo del obispo Carrara, de los curas villeros”, reivindicó el mandatario. Sobre la cena de la noche de Navidad que pasó en San Cayetano, contó que el Papa le dijo “que le había gustado mucho verlo allí”. Y agregó: “Le dije que mientras haya pobres en la Argentina, allí estaré”.

Para Fernández, la Iglesia realiza “un trabajo inmenso con los pobres y con los jóvenes asediados por la pobreza y por la droga”. Esa labor, dijo, surgió a partir de Francisco: “Yo se lo agradecí y pedí que lo siga alentando”. Como balance de la reunión, Fernández aseguró que valora mucho la ayuda del Papa porque es un argentino “preocupado por su Patria y por su gente”. “Toda la deuda trajo pobreza y marginación, y postergación a muchos sectores de la sociedad. Al secretario de estado yo le explicaba el por qué del 40% de la pobreza y estaba muy atento a la explicación”, detalló.

“El papa es argentino, es uno de nosotros, esa es su casa, está siempre abierta. Cuando el disponga ir, solo lo recibiremos con alegría y con el cariño que todos le tenemos”, finalizó el mandatario.

