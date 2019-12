Alberto Fernández zanjó la polémica con Alconada Mon: "El ‘sabelo’ no es una amenaza"

El presidente electo Alberto Fernández quiso poner fin a la polémica que se generó por sus declaraciones contra el periodista Hugo Alconada Mon por una investigación que publicó sobre un supuesto colaborador que se involucró como abogado defensor en una causa contra Lázaro Báez por facturas truchas.

En un mensaje en Twitter, Fernández escribió: “En la Argentina qué vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los “operadores judiciales”, los “operadores mediáticos” y los jueces y fiscales que “operan” para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sábelo Alconada Mon”.

Varios dirigentes de Cambiemos y periodistas criticaron la actitud del próximo mandatario, así como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la cual emitió un comunicado con un fuerte repudio contra Fernández. Ahora, el ex jefe de Gabinete argumentó que sus dichos no fueron “una amenaza” contra el comunicador.

Entrevistado en el programa De acá en más, que conduce María O'Donnell por Radio Metro, el mandatario electo volvió a cuestionar el último trabajo del periodista al sostener: “Todos debemos leer lo que se escribe. Hugo Alconada Mon escribió una nota de la cual nunca entendí el sentido y que, además, tenía un título desastroso. Cuando leés la nota te das cuenta que no tiene que nada que ver con el título”.

Con respecto a esto, Fernández prosiguió: “Al día siguiente me llega un tuit donde Alconada Mon escribe que hubo ‘tráfico de influencias’ y me indigné. Entonces digo que en la Argentina que voy a presidir se van a terminar los operadores mediáticos, políticos y jurídicos”.

“No lo estoy acusando de nada a Alconada Mon. No lo acuso de operador. Estoy asumiendo un compromiso público. El ‘sabelo’ no es una amenaza. Es tomar nota”, concluyó el sucesor de Mauricio Macri.

El periodista de La Nación también habló en el mismo ciclo sobre el enfrentamiento con el futuro mandatario. "No quiero entrar en una discusión con Alberto Fernández. Por supuesto que hay un proceso de desarrollo de la nota, de verificación de los datos. Pese a esta tormenta, ratifico lo publicado, y tiempo al tiempo", manifestó.

