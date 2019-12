Periodistas y dirigentes de Cambiemos criticaron a Alberto Fernández por su mensaje a Alconada Mon

Periodistas y dirigentes políticos del oficialismo cuestionaron este lunes 2 de diciembre al presidente electo Alberto Fernández por criticar al periodista Hugo Alconada Mon, a raíz de una nota que vincula al exjefe de Gabinete con un abogado de Lázaro Báez.

En una investigación publicada este domingo en el diario La Nación, Alconda Mon aseguró que una de las "investigaciones más sensibles" contra el empresario patagónico vinculado al kirchnerismo. "afrontará un nuevo y prolongado retraso" por la intervención de un asesor de Fernández. Según el artículo periodístico, Adrían Rois —abogado, colaborador y ayudante de cátedra del próximo mandatario— se presentó en Bahía Blanca, donde se tramita el expediente, y asumió la defensa de uno de los acusados en la causa por facturas truchas y presunto lavado de activo: el dueño de la financiera Crediba, Néstor Piñeiro.

"En Bahía Blanca se dirime una de las investigaciones penales más sensibles para Lázaro Báez. Todo se encaminaba hacia los procesamientos... Hasta que después de las PASO, apareció un colaborador del Presidente electo. ¿Tráfico de influencias?", escribió Alconada Mon en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Fernández llegó esta mañana en la misma red social, uno de sus canales de comunicación favoritos. "En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Hugo Alconada Mon sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme mover influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo", respondió Alberto Fenández en su cuenta de Twitter.

"En la Argentina qué vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los 'operadores judiciales', los 'operadores mediáticos' y los jueces y fiscales que 'operan' para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sabelo, Hugo Alconada Mon", completó el líder del Frente de Todos.

Reacciones. Los compañeros del periodista de La Nación estuvieron entre los primeros en cuestionar el mensaje de Fernández. "'Lo que viene' ya llegó. @halconada no sólo es un buen periodista, es además un amigo y un gran compañero de laburo", planteó en Twitter Diego Cabot, autor de la investigación de los Cuadernos de las coimas. En la misma línea, José Crettaz, de FOPEA, calificó a Alconada Mon como "uno de los periodistas más honestos, serios y rigurosos de la Argentina". "¡Te vamos a cuidar Hugo!", agregó.

También hubo apoyo de periodistas del diario Clarín. "Qué barbaridad que ya empiecen a pasar estas cosas. Cuando investigué a Picolotti y me acusó de operador, al fiscal Marijuan lo visitó el abogado a cargo de la defensa de la protegida de @alferdez. Dejó su tarjeta. Era del estudio Righi, el jefe de los fiscales de entonces", recordó Claudio Savoia. "En abril 2020, ¡¡después de 12 años!!, llegará el juicio oral a la ex secretaria de Medio Ambiente. ¿A que no imaginan qué dirá la Justicia? Recuerden que el presidente electo me acusó de operador, pseudoperiodista y autor de imbecilidades. La Justicia probó toda mi investigación. La corrupción, la protección de los corruptos y la impunidad es lo que nos deja sin futuro. Los demócratas deberían alegrarse de que haya controles y de que la prensa cumpla su rol. Solidaridad con @halconada", completó el periodista.

"Decirle a @halconada que es un “operador mediático” y que en su gobierno se van a acabar, es muy grave. @alferdez debería volver a releer el concepto de libertad de expresión, que incluye el de no ser hostigado por las cosas que se publican. Mi solidaridad con @halconada ante las injustas acusaciones de @alferdez. A medida que se acerca su asunción, se va haciendo cada vez más intolerante frente a las críticas. Una pena esa mutación", sostuvo Alejandro Alfie, del mismo matutino.

Desde Cambiemos no se guardaron las críticas hacia el presidente electo. "Vuelven las amenazas presidenciales a periodista premiado y reconocido por su tarea profesional? Sí, vuelven", dijo Laura Alonso. La titular de la Oficina Anticorrupción también publicó críticas a Cristina Fernández de Kirchner, quien la señaló en su indagatoria de este lunes por la obra pública.

"Quien fue electo Presidente debería velar por una justicia independiente, por garantizar la libertad de expresión, respetando a quienes piensan distinto, en lugar de "aconsejar" a la justicia e intentar silenciar periodistas. Mi solidaridad con @halconada", escribió por su parte el diputado nacional Luis Petri.

"Un periodista que en 2015 alertó a Macri que su nombre iba a aparecer en los #PanamaPapers y postergó su difusión pública para que pudiera asumir sin sobresaltos, ahora pretende involucrar a @alferdez en un delito a 8 días de asumir. Y se autoproclaman 'independientes'", afirmó por último Dante López Foresi.

