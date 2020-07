Para Alberto Lugones, "hay muchos jueces que entraron por la ventana"

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, opinó hoy que "hubo toda una camada de jueces que entraron en el último Gobierno que no tienen completado el acto complejo al que obliga la Constitución para tener estabilidad en el cargo".



Lugones, al hablar por radio 10, se refirió al pedido realizado el jueves pasado por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, quien solicitó estudiar 38 traslados de magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri.



Lugones recordó que "la designación de jueces es un acto complejo: el Consejo de la Magistratura pasa una terna al Ejecutivo, el Ejecutivo luego envía un nombre al Senado, que tiene que dar acuerdo, luego vuelve al Ejecutivo y se produce la designación".



"Aquí lo que ha ocurrido -continuó Lugones- es que hubo designaciones que no son habituales y se hacen a través del traslado de jueces, que está previsto solamente para casos puntuales".



El titular del Consejo de la Magistratura manifestó que "en algunos casos el Gobierno anterior salió a pescar en la palangana, es decir que designó jueces determinados con objetivos determinados, violando el principio de juez natural".



Lugones opinó que "hay muchos jueces que entraron por la ventana y algunos hablan de que se quiere desplazar a jueces independientes, pero lo cierto es que el paso del tiempo no puede reemplazar el vicio de origen de estas designaciones".



Asimismo, argumentó que "los que están defendiendo a ultranza a estos magistrados se deberían preguntar porqué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo".

Sobre los próximos pasos que podría dar el Consejo de la Magistratura en relación a estos jueces designados a través de traslados, Lugones afirmó que "se podría manifestar al Poder Ejecutivo que el Consejo entiende que estaría faltando el acuerdo del Senado".



"La otra cosa que podría hacerse -explicó- es elevar una consulta a la Corte, para ver si reitera lo que dijo en una acordada en 2018, cuando manifestó que no podían considerarse jueces efectivos lo que no tenían acuerdo del Senado".



Lugones aclaró que en los casos de los jueces designados por traslados "hay algunos que cumplieron los reglamentos del traslado, otros cumplieron algunos requisitos y un grupo no cumplió ningún requisito".