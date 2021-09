Alberto Rodríguez Saá dijo que la carta de Cristina Kirchner "ultrajó la figura presidencial"

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis, habló sobre la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en medio de la crisis que atravesaba el Gobierno: dijo que la misiva "ultrajó la figura presidencial" y aclaró que en el oficialismo provincial no son "kirchneristas ni fernandistas".

El mandatario provincial habló ante los funcionarios de su gabinete - durante el acto que fue transmitido por su canal oficial de YouTube- sobre la derrota electoral que sufrió su partido, Fuerza San Luis, así como el Frente de Todos -integrado por su hermano Adolfo Rodríguez Saá en el Senado- en las PASO del pasado 12 de septiembre.

También se refirió a la pelea entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, contó que asistió a una reunión con el jefe de Estado y los gobernadores el sábado, y que allí le dijo a Fernández: "En San Luis no somos kirchneristas y tampoco somos fernandistas. Somos Fuerza San Luis".

Alberto Rodríguez Saá: "Los porteños son insoportables, terribles y además no producen nada"

De acuerdo a su relato, le dijo al Presidente que había asistido a esa reunión para "hablar de la crisis" y se encontró "con un hecho consumado", y que por tanto, le expresó: "Me he quedado para hacer un desagravio a la investidura presidencial que no se puede, no se debe maltratar".

Sobre las renuncias que los ministros pusieron a disposición del Presidente, la carta de la Presidenta del Senado y los audios de la diputada Fernanda Vallejos, Rodríguez Saá dijo: "Hubo una declaración de la diputada nacional (Fernanda) Vallejos que manchó la investidura presidencial. Y hubo una carta de la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que rajó, ultrajó la figura presidencial".

La "gran Rodriguez Saá": cómo dar vuelta una derrota con mucha plata

"Eso es lo que pienso de la elección y de lo que pasó esta semana", señaló el mandatario y agregó: "El Presidente me agradeció la sinceridad de mis conceptos. Y quedó clara, clarita, mi posición: San Luis no es ni kirchnerista, ni fernandista. Somos lo que somos".

Para Rodríguez Saá, "la situación económica es desesperante”, pero “se agravó la situación nacional estos días”. Y recalcó: “Y se lo dije al Presidente delante de todos".

ag / ds