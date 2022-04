Alberto Samid, en libertad, cuestionó la grieta en el oficialismo: "El problema es que nos roban la riqueza"

El empresario de la carne Alberto Samid fue liberado por decisión del Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) N°1 de la Ciudad tras estar detenido en los últimos años por asociación ilícita y evasión de impuestos. Pero el miércoles a la noche le sacaron la tobillera y al otro día la policía lo detuvo nuevamente.

"Me fui a cortar el pelo, salí y había tres policías en la puerta. Estuve tres años detenido injustamente, me liberaron y a los diez minutos otra vez adentro: fue porque mi camioneta tiene una orden de captura por robo. Hace tres años me la robaron y al poco tiempo me la entregó la Policía pero nunca dieron de baja la orden", le contó a PERFIL el empresario.

La Justicia ordenó la libertad de Alberto Samid y el Rey de la Carne lo festejó: "¡Viva Perón!"

Samid fue condenado en abril de 2019 a cuatro años de prisión efectiva tras ser declarado culpable de integrar una asociación ilícita festinada a la evasión impositiva en el comercio de carne. Tras cumplir los dos tercios de su condena, su representante legal pidió la excarcelación que fue otorgada a mediados de semana.

De todos modos deberá comparecer periódicamente ante la Justicia, fijar domicilio y cumplir reglas de conducta. En paralelo, aseguró que quiere retomar la actividad política y por eso organiza un gran asado "porque el peronismo está muy dividido y hay un puterío bárbaro, por eso queremos discutir la unidad".

El empresario y militante justicialista sostiene que la idea es hacerlo en su campo de Cañuelas "donde esperamos a por lo menos cinco mil asistentes y que cada compañero de distrito haga su propuesta para solucionar los problemas que tenemos". La idea es confeccionar un documento para entregárselo al presidente Alberto Fernández en su calidad de titular del Partido Justicialista.

Alberto Samid y la interna oficialista

Samid habla de sus intenciones y se manifiesta a favor de la unidad. Evita alinearse de manera clara al kirchnerismo o al albertismo y califica como "una boludez" la interna que mantiene enfrentados a los dos actores principales del Frente de Todos.

"El problema no es el puterío de Alberto (Fernández) con Cristina (Kirchner), eso es una boludez. Acá el problema es que se están robando nuestra riqueza, por la que no estamos cobrando y la mayoría de los nuestros son cómplices o cobardes", disparó.

Samid fue condenado a cuatro años de prisión efectiva en 2019 tras ser acusado de liderar una asociación ilícita.

En esa línea, profundizó: "El gran problema es que hay un montón de recursos y les parecería que lo único tenemos es la agricultura o la ganadería, y que cuando pasa algo queremos poner un punto más de retenciones. Pero no, hay otras: si no decimos que dejen de llevarse nuestros pescados, nuestro litio o minería vamos a seguir exactamente igual".

El empresario de la carne llamó a que el gobierno nacional y la dirigencia paren de avalar la extractividad de todos esos recursos con los que "se llevan todos los años más de cien mil millones de dólares afuera de la Argentina".

Samid huyó de un restaurante tras ser escrachado por violar la prisión domiciliaria

"El litio subió 19 veces en 10 años. Pasó de valer 4.400 dólares la tonelada a los 72 mil dólares actuales, pero los contratos están hechos con el precio de hace una década. Por eso tenemos que revisarlos", instó.

"Eso mismo pasa con la minería, con los pescados, con el petróleo y el gas que vendemos. Tenemos que dar por terminados esos contratos, llamar a las empresas de afuera y volver a negociar para recaudar un fifty-fifty. Si hacemos eso en un año pagamos todo lo que debemos", agregó.

Para Samid ninguno de los gobiernos se fijó en eso, aunque marcó una excepción: "El único que se dio cuenta fue Néstor Kirchner, que llegó al país, pagó la deuda y en muy poco tiempo juntó 55 mil millones de dólares en el Banco Central".

Unión entre peronismo y radicalismo, y un Ministerio con Moreno

Tras insistir con su propuesta para revisar los contratos con los sectores económicos mencionados, Samid propuso que la creación de un ministerio específico que se ocupe de ello. "Hay que poner a dos que lo sabrían hacer: Guillermo Moreno y yo", lanzó.

Pero no quedó ahí. El empresario frigorífico que viene de considerarse como una víctima de la mesa judicial del macrismo aunque niega haber sido "un preso K", también llamó a que el peronismo arme una alianza con la Unión Cívica Radical (UCR).

Qué dijo Samid tras quedar en libertad

"Tenemos que aliarnos con el radicalismo y explicarle a la población qué es esto, cómo se roban nuestras riquezas y qué va a pasar. Creo que si lo hacemos en dos años pasamos a ser un país de primer nivel gracias a los dos grandes partidos", señaló.

Al ser consultado respecto de por qué cree que el peronismo no estaría en condiciones de emprender una propuesta como la que plantea, dijo que "si lo encaramos solos, se pone en contra el otro partido, la Embajada y los intereses". De todos modos, dijo que su convocatoria no tiene en cuenta al PRO: "No quiero alianza con el macrismo, ellos son un gobierno de negocios y prácticas contagiosas".

En el cierre, advirtió que "si seguimos errándole al diagnóstico" de la situación política, económica y social, "en 2023 somos boleta".

