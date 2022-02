"Burro analfabeto": Samid y El Dipy volvieron a cruzarse por las redes

Nuevo capítulo, los protagonistas de siempre: Alberto Samid y El Dipy, quien alguna vez estuvieron de acuerdo contra el Gobierno sobre el precio de la carne, protagonizaron otra vez una pelea en las redes, donde ambos se sacaron chispas por sus posturas políticas. Todo inició con la entrevista que le realizaron al cantante en "Viviana con Vos", el programa conducido por Viviana Canosa en A24. El Dipy, que ganó notoriedad en los medios por sus críticas al kirchnerismo, volvió a cruzar al presidente Alberto Fernandez, tratandolo de "pelotudo".

"Ahi lo tenes al pelotudo. Es una verguenza, hermano. Está tan mal este país que ellos son nuestros empleados, nosotros los jefes y al final ellos son multimillonarios y nosotros somos pobres", arremetió por el accionar del Gobierno en los incendios en Corrientes.

Samid no se quedó callado y le dedicó un fuerte insulto al cantante. "Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón", contraatacó el ex empresario de la carne en su cuenta de Twitter. Como si fuera poco, le dio un polémico "me gusta" a un tweet de un seguidor que decía: "Eso pasa cuando le das un micrófono a un mono".

Alberto Samid seguirá con prisión domiciliaria pero sin salidas laborales

El cantante no se quedó atrás y respondió de forma contundente. "Hola Alberto!! Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica. Besos bebe!!", contestó El Dipy, haciendo alusión a la prisión domiciliaria que cumple el apodado "Rey de la Carne" por delitos de evasión fiscal.

El fuerte descargo de El Dipy sobre los incendios en Corrientes: "Dejen de matarnos"

Meses atrás, Samid y El Dipy ya se habían cruzado por Twitter cuando el primero apuntó a David Adrián Martínez, conocido como El Dipy, por el lugar que había ganado en los medios. "Traen a este pelotudo, analfabeto e ignorante a hablar boludeces. Como habla a favor de la derecha y en contra del peronismo lo dan como verdad cierta", afirmaba en su momento Samid.

Nuevamente, El Dipy le respondía que él estaba libre mientras que el empresario seguía con "una tobillera puesta por prisión domiciliaria". "Soy Ignorante y analfabeto, pero nunca le robe al estado ni al pueblo argentino", respondía el cantante de cumbia.

NM/FL