Alberto Samid negó ser un "preso K" y advirtió: "Fui víctima de una mesa judicial"

El empresario frigorífico, Alberto Samid, arremetió este lunes 3 de enero contra la Justicia argentina luego de permanecer en prisión domiciliaria desde abril de 2019. Se consideró a sí mismo como "víctima de una mesa judicial", a la vez que negó ser un "preso K".

Acusado de liderar una asociación ilícita entre 1993 y 1996 y evadir impuestos en la comercialización de la carne, Samid sostuvo: "La Justicia es injusta tres veces conmigo: primero porque soy inocente; después porque estoy en un proceso desde hace 28 años".

Alberto Samid seguirá con prisión domiciliaria pero sin salidas laborales

"Finalmente, ahora que cumplí la condena, no me dejan salir porque dicen que la sentencia no está firme. ¿Todos salieron y yo no?", agregó a continuación. Bajo la misma línea, consideró que su único delito fue "vender la carne a precios razonables".

En los últimos tramos de la entrevista a Infoabe, dijo no ser "un preso k" pero si uno "opositor". "Uno de los jueces de Casación jugaba al tenis con (Mauricio) Macri. Yo fui víctima de esa mesa judicial. En cualquier momento aparezco en los videos", completó.

JFG