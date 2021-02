El Dipy: “Al paso que vamos, van a vacunar a todo el país en 14 años”

El Dipy volvió a cargar contra el gobierno, tras haber criticado el aumento del precio de la carne. Esta vez se refirió en la televisión a la campaña de vacunación para combatir la pandemia del coronavirus en el país que encabeza el presidente Alberto Fernández: “Lo de las vacunas es un circo”, apuntó el cantante de cumbia.

“Que sale el avión, que viene, que llora la azafata... Y al paso que vamos, van a vacunar a todo el país en 14 años. Les gusta el show. Este Gobierno es un show”, dijo El Dipy, quien desde hace un tiempo está en el centro del debate por sus comentarios políticos, en declaraciones con Ya somos grandes, por TN.

En cuanto a otros temas de la gestión, el artista cuestionó: "¿Cuánto más nos vamos a bancar?", y agregó una mención sobre la incómoda situación en la Cámara baja, en la que se ve al exlegislador Juan Emilio Ameri en un acto sexual: “El año pasado nos bancamos al diputado ‘chupateta’; las mentiras; lo de [Gildo] Insfrán. ¿Cuánto más falta?”, preguntó.

Carne a precios populares: las fotos de El Dipy que causaron polémica

“Acá es todo River o Boca. No existe un Independiente o Racing. Acá sos kirchnerista o sos de Macri. Y (os kirchneristas) necesitan esa grieta todo el tiempo porque si no tienen con quién pelear, no funciona”, lanzó El Dipy y reflexionó sobre su postura política: “Conmigo les pasó que pensaron que era pobre, cantante de cumbia y peronista, pero con lo último le erraron. Entonces quedaron medio descolocados”.

A su vez, consideró que lo apuntan por sus ideas políticas y sus declaraciones públicas: “A mí me dicen que soy un desclasado. Me mandan a estudiar porque, como tuve que salir a laburar, no pude hacer la secundaria. Y Máximo (Kirchner) aumentó su patrimonio un 50%, cobra 292 palos y no tiene estudios. (Martín) Sabbatella no tiene estudios y fue intendente de Morón. Son buenos a los que piensan como ellos”.

Fuerte cruce entre El Dipy y Camilo Vaca Narvaja: "Buscate un laburo honesto"

En ese sentido citó al expresidente Domingo Perón y expresó: "Al amigo, todo; al enemigo ni justicia", dijo y añadió: “Si estuviera del lado de (Mauricio) Macri, seguramente tendría una casa a mi nombre y no estaría alquilando”.

CI/FL