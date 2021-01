Fuerte cruce entre El Dipy y Camilo Vaca Narvaja: "Buscate un laburo honesto"

El cantante de cumbia El Dipy volvió a protagonizar un fuerte cruce con un militante kirchnerista.

En este caso fue con Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de Florencia Kirchner, quien le dijo "dejá de defender a un niño rico" en referencia al ex presidente Mauricio Macri y el músico respondió: "Ustedes odian a los ricos y son ricos. Buscate un laburo honesto".

La discusión en Twitter inició luego de un posteo de El Dipy en el que cuestiona las medidas sanitarias en Formosa, donde la oposición denuncia violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento.

"Dónde están los artistas, las señoras ricas, Bonafini y Carlotto, Ofelia, Cerruti, Vallejos, Duggan, Vaca Narvaja, Brancatelli, Echarri y todos los demás hdrp? No dicen nada? Calladitos, no? No nos vamos a olvidar de ustedes. Traidores a la patria. Ni olvido ni perdón", expresó el artista cuestionando a varios militantes kirchneristas, entre ellos Vaca Narvaja.

Por la misma red social, el militante de La Cámpora le respondió: "No seas careta, dejá de defender a un niño rico que degradó el Ministerio de Salud a Secretaría, dejó vencer miles de vacunas en galpones y endeudó en 194 mil millones para especulación financiera”.

"Hola Camilo. Yo defiendo a la gente honesta y laburante. Los ricos son los que defendés vos. Bastante oligarca sos. Ustedes odian a los ricos y son ricos. Buscate una laburo honesto y dejen de hacer sufrir al pueblo. Nadie es kirchnerista gratis. Y vos sos la prueba", contestó El Dipy.

No seas careta @dipypapa deja de defender a un niño rico que degrado el ministerio de salud a secretaría, dejó vencer miles de vacunas en galpones y endeudo en 194 mil millones d 💸 para especulación financiera, nosotros seguimos trabajando mientras otros están eternas vacaciones https://t.co/V8111wys1o — Camilo Vaca Narvaja (@VacaNarvaja) January 27, 2021

Y la discusión siguió. “Nosotros tratamos la ley del impuesto a las grandes fortunas, el Gobierno de Macri concentró más riqueza y fugó 86 mil millones. Dinero con alas, la mayor fuga de capitales de la historia”, comentó el funcionario designado transitoriamente en la Secretaria General de la Presidencia.

"Ah, pero Macri. Qué c….o me importa Macri, arreglate con él y si tiene que ir en cana, la Justicia decidirá. Primero antes de hablar leé esto. Cuando me expliques esto, seguimos. No me gusta hablar con ñoquis”, dijo el cantante.

Ahhhhhhh pero macri. Que carajo me importa macri pa, arreglate con el y si tiene que ir en cana, la justicia decidirá.

Primero antes de hablar Lee esto.Cuando me expliques esto, seguimos. No me gusta hablar con ñoquis https://t.co/TqtCFYfdWU https://t.co/kFetJMTX7t — el Dipy (@dipypapa) January 27, 2021

Luego, Vaca Narvaja recordó cuando Macri compartió una publicación en Twitter de El Dipy y lo acusó: “Parece que tu amigo Macri te asesoró muy bien para anotarte como monotributista y cobrar todos tus shows en negro, qué buen ejemplo evadir impuestos. Ahora se entiende de dónde nace la amistad”.

Tras el intercambio, El Dipy abrió un hilo resumiendo la discusión y apuntó contra el cargo que ocupa el ex de Florencia Kirchner, respondió a la acusación de que es monotributista y que supuestamente cobra los shows en negro, e incluso contó que más tarde Vaca Narvaja borró un tuit en el que seguía la discusión.

"Después me puse averiguar bien quien es Camilo. Y de repente te enteras de que labura. Escuchate esta: "Director General de Acción de Gobierno de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Función Ejecutiva Nivel I", recordó.

Y manifestó: "Y no contento con eso, seguí buscando y de repente me entero de esto: FUE NOMBRADO con autorización excepcional por no reunir LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO que le dieron. O sea que cobra de la nuestra sin reunir las condiciones para ser funcionario".

"Para Cami, ser monotributista es evadir impuestos. Trabajás en el gobierno capo. No podés decir semejante barbaridad. Igual te banco y ya sé porque no tenés ni idea de lo que hablás. Quieren saber lo que es un ñoqui que no reúne las condiciones para su cargo?", dijo.

Jajajajajaj camilo me contesto el tweet que le respondí anoche hace minutos. Se ve que no miro lo que puse hoy.

Cuando vio lo que le puse a la mañana, lo borro automáticamente.

No pude sacarle captura🤦‍♂️.

Debe estar con los mil asesores pensando que ponerme.lloro🤣🤣🤣 — el Dipy (@dipypapa) January 27, 2021

"Llamate a silencio Cami!!! Vuelvo a repetir: Buscate un laburo honesto y deja de hambrear al pueblo y vivir de la nuestra. Sabés que te estoy haciendo precio. Un super precio de amigo. Vos estás más sucio que una papa. Cierro hilo...", añadió.

Y por último, concluyó: "Jajajajajaj Camilo me contesto el tweet que le respondí anoche hace minutos. Se ve que no miró lo que puse hoy. Cuando vio lo que le puse a la mañana, lo borró automáticamente. No pude sacarle captura. Debe estar con los mil asesores pensando que ponerme, lloro".

Luego, el diputado nacional Fernando Iglesias se metió en la discusión para defender a El Dipy: "Vos sos funcionario público, Camilito. Como casi toda tu familia. No sé si tu mamá te explicó que tenés la obligación de denunciar los delitos de los que tengas conocimiento. Probá. Yo lo vengo haciendo desde 2008 con la mafia de la que formás parte @VacaNarvaja Saludos".

Y Vaca Narvaja contestó: 2Claro, algunos son denunciadores seriales y operadores judiciales. Otros trabajamos y gestionamos es la gran diferencia. Macri puso a su Socio del Futbol Arribas a manejar la AFI y le habilitó nuevamente los “gastos reservados” muy prolijo tu gobierno de fugadores sériales".

Claro, algunos son denunciadores seriales y operadores judiciales. Otros trabajamos y gestionamos es la gran diferencia. Macri puso a su Socio del Futbol Arribas a manejar la AFI y le habilitó nuevamente los "gastos reservados" muy prolijo tu gobierno de fugadores sériales 💸 https://t.co/IfwunDbAq6 — Camilo Vaca Narvaja (@VacaNarvaja) January 28, 2021

