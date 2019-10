Alberto se prepara para una transición con un duro diagnóstico y más reproches al Presidente

por Rosario Ayerdi

Los más de 16 puntos de ventaja que Alberto Fernández obtuvo frente a Mauricio Macri en las PASO se estiran aún más según las encuestas que encargó el Frente de Todos. A diferencia de los días previos al 11 de agosto, ahora creen en estos números que antes rechazaban por anunciar más de diez puntos de ventaja, algo impensado hasta la noche de las internas. Miran los sondeos que le alcanzan sus encuestadores y ven una distancia irremontable para el macrismo de 20 puntos. Por eso, Alberto Fernández ya está concentrado en la transición y los primeros días de gestión. ¿Habrá una “pesada herencia” a la que culpar? En el equipo que rodea al candidato a presidente ya se preparan para los días posteriores a las elecciones generales, cuando mostrarán un duro diagnóstico en caso de que Juntos por el Cambio pierda la elección.

“Haremos un diagnóstico de la realidad, mostraremos dureza y sin dudas el ‘dedo acusador’ apuntará a Macri, responsable de dejarnos en donde estamos, pero la gente no quiere escuchar cómo nos culpamos entre nosotros, por lo que inmediatamente mostraremos que a partir de este diagnóstico empezaremos a resolver los problemas y a hacernos cargo de gobernar, algo que nunca hizo Macri”, dice uno de los hombres que tendrá lugar en la Casa Rosada.

Los resultados de las PASO y la inmediata crisis cambiaria obligó a Fernández a mostrar un perfil más moderado del que habían planificado para la segunda etapa. Recién en los últimos días de la campaña, Fernández endureció el discurso, rumbo que continuará durante la transición, aunque aseguran que siguen actuando con “responsabilidad”. “El discurso duro es consecuencia de la realidad y de lo que nos encontramos en la calle. La gente tiene expectativa de que Alberto revierta la situación en un futuro pero, a la vez, tiene mucha tristeza”, dicen cerca de Fernández.

Esperan una transición ordenada en la que futuros funcionarios puedan dialogar con los salientes. El lunes, inmediatamente después de la elección de la que ya se siente ganador, Fernández sabe que deberá hablar por teléfono con Macri. Espera hacerlo después de ver la primera reacción de los mercados y la economía será el eje de la conversación. “No le va a decir nada de lo que no le dijo las veces anteriores”, dicen cerca del candidato. Entre las sugerencias pos-PASO, el candidato del Frente de Todos le había pedido declarar feriado bancario para frenar la fuga de depósitos, correr a Nicolás Dujovne y avanzar hacia un control de cambios. Esta vez, le dirá que esos controles se tienen que endurecer.

“Las conversaciones van a tener que ver con que Macri termine el Gobierno de la mejor manera posible. Cerca del Presidente hay gente sensata, ellos no quieren irse mal y nosotros no queremos asumir ni un día antes del 10 de diciembre, aunque sea un escenario muy difícil de afrontar para Macri”, explican en el búnker de la calle México. Advierten que, desde el 11 de agosto “a Macri lo hemos ayudado. No hicimos una campaña para empujarlo, queremos que se vaya bien”.

Si gana, Fernández le pedirá abrir el Gobierno a su equipo. En sus oficinas comenzará a oficializar las caras de los futuros funcionarios y hasta simulará reuniones de gabinete. Sabe que allí se concentrará toda la atención, no solo de los medios, sino también del votante.

“Sabemos que tenemos mucha presión de los ciudadanos, pero la gente entiende y sabe que no podemos hacer mucho, lo que haremos es hacerle sentir que deja de caer, que entra en un llano”, explican sobre las primeras medidas que anunciarán. “El objetivo no es más que ése: sincerar que son tiempos muy difíciles, pero que los ciudadanos vean que no van a estar peor, que primero dejarán de caer y después apenas subirán un escalón por mes”, cuenta uno de los dirigentes que ya tiene el traje de ministro.

“Cristina y yo somos lo mismo”

Alberto Fernández responde una y otra vez sobre el rol que tendrá su candidata a vicepresidenta en un futuro gobierno si gana las elecciones del próximo domingo. En este sentido, el candidato presidencial del Frente de Todos dijo ayer que Cristina Kirchner y él “son lo mismo”.

“Yo no voy a dejarme hacer el ‘albertismo’ en mi vida. Una vez que logramos la unidad... Cristina y yo somos lo mismo y todos somos lo mismo. Vamos a ser ‘frentetodistas’. Basta con eso”, dijo Fernández en declaraciones a El Destape Radio.

En ese marco, buscó despejar cualquier diferencia con la senadora: “Hay gente que duda de mí y gente que me plantea dudas de Cristina. Yo busco despejar esas dudas, mi trato con ella es sólido, pero la prédica es constante”, dijo el candidato del Frente de Todos.

Según Fernández, algunos sectores “buscan que nos enfrentemos, pero nunca más vamos a dividirnos, porque si lo hacemos, ganan ellos y padecen los que menos tienen”.

En este sentido, también habló el diputado Felipe Solá. “Absolutamente el Presidente va a ser Alberto Fernandez. Si hay alguna duda, es bueno esperar unos días para ver cómo se integra el gabinete”, aseguró Solá, ante una consulta sobre el rol que tendrá la ex presidenta.