Alejandro Finocchiaro le respondió a Cafiero: "No sé qué hizo en su vida además de ser el nieto de Antonio"

Tras los dichos de Santiago Cafiero que aseguraban que la presidencia de Macri fue peor que la de Fernando de la Rúa, el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro levantó el guante y le respondió al asesor de Alberto Fernández.

"Fue un exabrupto propio de una algarada juvenil, yo no lo conozco, no sé qué credenciales porta, no sé qué hizo en su vida además de ser el nieto de Cafiero", aseveró el funcionario del Gobierno saliente en diálogo con Radio La Red.

"El Gobierno que dejamos el 10 de diciembre ha vuelto a poner en valor la democracia, la libertad, el respeto a la Constitución", aseguró el candidato a intendente por La Matanza en las últimas elecciones, y luego completó: "Como dijo el Presidente, nos estamos yendo con las manos limpias".

Luego Finocchiaro sacó a relucir algunos logros de la gestión macrista en su área: "En Educación revertimos una curva descendente que tenía como 50 años". Además, el mandatario aseguró que ahora "la gente tiene cloacas, asfalto, rutas, puertos y aeropuertos", haciendo referencia a los avances en materia de infraestructura.

Cuando fue consultado por los últimos indicadores de pobreza y desocupación, el ministro de Educación afirmó que, a pesar del esfuerzo de la población han quedado, en niveles similares a los heredados del anterior mandato. Además aseguró que los últimos datos publicados no hay que compararlos con el INDEC de la gestión anterior porque "mentía".

Finalmente, el ministro dio su opinión sobre los dichos de Rafael Bielsa, quien aseguró que el periodismo que criticó a Hugo Moyano va a desaparecer: "Lo tengo como una persona razonable, ilustrada, culta, y además un hombre de leyes. Me sorprende que no entienda que el derecho a la libertad de expresión es absoluto y que ese derecho nos pertenece a los ciudadanos... me hizó correr un frío por la espalda"

