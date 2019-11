El Gobierno cuestionó a los gremios que anticiparon que no tomarán medidas de fuerza contra Alberto Fernández

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, pidió "coherencia" a los sindicalistas que en los últimos días anticiparon que no tomarán ninguna medida de fuerza contra Alberto Fernández. "Siempre nos va a parecer bien que haya diálogo y consenso. Y si finalmente determinados sectores sindicales, empresarios, políticos y dirigenciales de nuestro país pueden llegar a un acuerdo, va a estar bien para nosotros. Pero también es verdad que la coherencia es un valor en la política", aseguró en una rueda de prensa al finalizar la reunión de Gabinete que este martes 5 de noviembre encabezó el presidente Mauricio Macri.

"Es raro que lo que hasta hace diez días era imprescindible, ahora no lo sea; que lo que hasta hace diez días era necesario, ahora no lo sea. A nuestro Gobierno se le ha hecho paro en forma política innumerables veces", agregó el funcionario, y cuestionó: "Si estábamos tan mal con las mismas condiciones, podíamos haber trabajado en ese consenso hace un mes, dos meses o un año. Lo digo en el sentido de privilegiar un alineamiento con determinado sector político y no con el país".

Las palabras del ministro se dan luego de que Andrés Rodríguez, secretario general de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), asegurara días atrás que el sindicalismo va a acompañar la gestión de gobierno del mandatario electo y adelantó que desde su sector no se reclamará un bono de fin de año ante la complicada situación que atraviesa el país. "No vamos a exigirle a Alberto un bono navideño ni de fin de año porque sabemos que la situación es muy difícil", anticipó el sindicalista en declaraciones a radio Futurock. El titular del gremio de estatales aseguró que el próximo viernes 8 de noviembre tiene previsto mantener una reunión con el presidente electo "para discutir la situación del empleo en la Argentina".

Rodríguez fue uno de los últimos sindicalistas que manifestó su intención de evitar reclamos al futuro presidente. Este martes, quien también reafirmó que no van a hacer "ningún pedido pedido en particular, sino que se lo va a escuchar", fue Roberto Fernández de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). "Para nosotros es un honor que venga a la CGT, y que se explaye sobre las políticas que va a tomar, así que tenemos la mejor predisposición", afirmó en declaraciones radiales.

Asimismo, luego de las elecciones, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani, sumó su apoyo al pacto social que impulsa el dirigente del Frente de Todos, y también aclaró que no es un momento para hacer reclamos. "Hay que empezar a trabajar mirando el 10 de diciembre, conversando con todos los sectores, porque a la Argentina la sacamos adelante entre todos o no la saca nadie", sostuvo el referente gremial en diálogo con El Destape Radio.

La respuesta a Finocchiaro no tardó en llegar. "Este Gobierno (por el de Macri) tuvo una tregua, ¿mirá si no le vamos a dar una tregua a Alberto Fernández?", expresó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló. "No le pongamos piedras en el camino. Démosle la oportunidad para que ponga en marcha a este país", pidió en diálogo con Radio Nacional.

Los cruces se dan cuando faltan pocos días para que se realice un primer avance de cara al proceso de reunificación de la CGT que se busca poner en marcha con la llegada de Fernández. El encuentro se llevará a cabo este viernes por la mañana y servirá para que los sindicalistas escuchen de primera mano algunas definiciones de Alberto Fernández respecto al programa económico que buscará poner en marcha, sus políticas en materia laboral y el denominado "pacto social" que tiene la intención de impulsar con el sector gremial y empresarial.

