La CGT le contesta a Moyano: "Todos los dirigentes saben que hay reunión"

La Confederación General del Trabajo (CGT) le respondió al titular de Camioneros, Hugo Moyano, luego de que advirtiera que no recibió invitación para asistir al plenario de secretarios generales de la CGT del próximo viernes 8 de noviembre, cuando se reunirán con el presidente electo Alberto Fernández.

Desde la conducción de la central obrera dijeron este martes 5 que no se cursaron notificaciones a los gremios debido a que "todos los dirigentes saben que hay una reunión" en la sede de Azopardo. "Camioneros es un gremio confederado. Y los secretarios generales de los gremios confederados sabe que hay reunión", sostuvo en declaraciones a NA uno de los más influyentes dirigentes de la central obrera.

"No nos han invitado a la reunión del viernes con Alberto Fernández" había reclamado Moyano, quien señaló además que "se alejaron de la CGT porque no reclamaba contra las medidas de (Mauricio) Macri". Por su parte, la conducción de la CGT dejó entrever que no eran necesarias las invitaciones para participar del encuentro, al que asistirá el próximo presidente de los argentinos.

Hugo Moyano: "Hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas en estos años"

A raíz de las declaraciones de Moyano, dirigentes de la cúpula cegetista mantuvieron un diálogo con el líder camionero, aunque hasta el momento se desconoce si finalmente asistirá al plenario, o enviará a alguien en su representación.

La cita es este viernes por la mañana, en lo que será un primer avance de cara al proceso de reunificación de la CGT que se busca poner en marcha con la llegada de Fernández a la presidencia y el fin del mandato de Mauricio Macri. Por otro lado, el plenario servirá también para que los sindicalistas escuchen de primera mano algunas definiciones del presidente electo respecto al programa económico que buscará poner en marcha, sus políticas en materia laboral y el denominado "pacto social" que tiene la intención de impulsar con el sector gremial y empresarial.

En relación a la unificación, la CGT esperará que se cumpla el actual mandato de cuatro años que inició el triunvirato de Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, que finalizará en agosto del año próximo con el esquema de binomio tras la renuncia del titular de Dragado y Balizamiento. Una vez que culmine el mandato, los distintos grupos de dirigentes de la CGT tratarán de acordar una nueva conducción, a la que regresarán sindicatos que se habían alejado, como la UOM, Dragado y Balizamiento, la UATRE y los del MASA (Peones de Taxis, Unión Ferroviaria, Personal Legislativo y Telefónicos, entre otros).

En un plenario con Alberto, la CTA de Yasky aprueba unirse con la CGT

Si bien los diferentes sectores coinciden en su respaldo a dirigente del Frente de Todos, lo cierto es que permanecen las diferencias que los enemistaron durante años por sus posturas más "dialoguistas" en algunos y más "combativas" en otros. Por es motivo es que se duda de la postura que tomarán Camioneros, ya que el ex jefe cegetista observa con desconfianza la relación estrecha que muestra Alberto Fernández con los grupos de los "gordos" e "independientes", sus rivales internos en la central obrera.

A.G./ C. P.