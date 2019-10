El consejo de Daer para Macri después de las elecciones: "Lo primero que tiene que hacer es ir al psicólogo"

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, analizó la situación del país después de las elecciones del próximo domingo 27 de octubre y aconsejó al presidente Mauricio Macri que "vaya al psicólogo" el siguiente lunes, en el marco de la corrida cambiaria que se gestó el pasado 12 de agosto tras el amplio triunfo del Frente de Todos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Lo primero que tiene que hacer Macri el lunes es ir al psicólogo, porque si no no va a estar contenido porque él cree que es ingratitud del pueblo su derrota", opinó en diálogo con Radio El Destape, y planteó la necesidad de que "Macri tiene hable con Alberto Fernández y hacerle caso" de cara al posible traspaso de mando.

Además, recordó que "cada vez que se le sugirió algo a este Gobierno no tomó nada en cuenta y después tomaba actitudes que decía que las había consensuado y no era así. A Macri lo van a juzgar por estos días, no tiene que seguir rifando el país, los procesos democráticos son así, tiene que entregar el país en las mejores condiciones".

"Vamos a fiscalizar la elección, vamos a cuidar la voluntad el pueblo. Pueden intentar demorar y pretender que después nos vayamos a dormir, pero la voluntad del pueblo no se puede frenar. Vamos a ampliar mucho el resultado de las PASO. Nadie tiene que temer ni pensar en un lunes negro, va a ser un lunes con perspectiva y esperanza para todos", agregó.

También se refirió a la aparición de los cuadernos originales del chofer Oscar Centeno, donde anotaba las presuntas coimas que recibía el exministro de Planificación Julio De Vido, y señaló que "es una pavada que hayan aparecido los cuadernos que habían sido quemados. El pueblo ya no come vidrio".

Los manuscritos de Centeno habían sido fotocopiados por el periodista de La Nación Diego Cabot que luego llevó el tema al juez Claudio Bonadio, lo que sustentó que los abogados defensores de muchos de los imputados siempre se refirieran al tema como "la causa de las fotocopias".

DR EA