La emoción de Alberto Fernández cuando Cristina recordó su gestión como Jefe de Gabinete

Este jueves 24 de octubre el Frente de Todos finalizó su campaña en Mar del Plata, en un acto multitudinario donde cerraron la jornada como oradores Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El candidato a Presidente no pudo evitar llorar cuando su compañera de fórmula elogió su gestión como jefe de Gabinete al decir que fue él quien "comenzó a reconstruir el salario de los argentinos".

"Alberto no fue diputado ni ocupó cargo en estos cuatro años, pero fue el Jefe de Gabinete del proyecto político que devolvió la dignidad a los argentinos", dijo la expresidenta ante el público presente en la ciudad balnearia, lo que provocó de inmediato las lágrimas de Alberto Fernández.

"Él fue el jefe de Gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante, fue el jefe de Gabinete que le pagó al FMI la deuda que arrastrábamos desde 1957. Fue el jefe de Gabinete del Gobierno que comenzó a reconstruir el salario de los argentinos”, agregó la senadora.

Más adelante, Cristina Kirchner habló de qué es lo que une a los integrantes del Frente de Todos, más allá del proyecto político: “Mis queridos compatriotas, esto no es solamente un cierre de campaña con candidatos que vienen a decir cualquiera cosa con tal de que los voten. No somos así. Estamos en el Frente de Todos, tenemos convicciones”, sostuvo.

Antes de darle la palabra a Fernández, la candidata a vicepresidenta pidió además que “nunca más” se vuelva a caer en el neoliberalismo. “En Mar del Plata hoy estamos cerrando un ciclo histórico que debe ser que definitivamente, nunca más que la patria vuelva a caer en las manos del neoliberalismo. Queremos evitarle el dolor a los argentinos y argentinas. Nunca más estas políticas", insistió. Luego, presentó al ex funcionario como "el próximo presidente de la república Argentina”.

Alberto Fernández: "Vamos a volver y seremos mejores de lo que fuimos"

El, por su parte, recordó cómo fue gobernar en el 2003 y habló de la oonvocatoria de la exmandataria en mayo de 2019. "Allá por el 2002, nos pusimos a convocar a argentinos. Muchos del peronismo. Otros que no eran peronistas. Radicales, socialistas. Y esto nos dio la victoria. Pasaron muchos años, pero está más viva que nunca, somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere. Con los avatares de la política, un día me llamó Cristina y me dijo 'Alberto es tu turno'. Y uno que es militante se sacó el saco del que operaba por la unidad y se puso el saco del que tenía que conducir este tiempo y le dije a Cristina que teníamos que conducir juntos", manifestó.

