Cierre de campaña | Cristina y Alberto: "Nunca más estas políticas neoliberales"

El Frente de Todos participa ahora del acto de cierre de campaña en Mar del Plata, donde hablan los integrantes de la fórmula presidencial, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Uno de los primeros en hablar fue Axel Kicillof, quien arengó a los asistentes: "No se debe gobernar con mentiras, con engaños, con excusas. Pese a las mentiras, están dejando una situación muy complicada. En la Provincia dejan una provincia arrasada con más deuda, con problemas fiscales. Se van a ir dejando más necesidades y menos recursos".

"Es muy fácil comprender que cada una de las ciudades de la Provincia de Buenos Aires y del país, con la dura tarea que nos espera, que necesitamos contar con hombres y mujeres que tengan las mismas ideas y tengan las mismas prioridades", proclamó.

Y lanzó: "Acá estamos todos y no tenemos que esconder el voto. Cristina y Alberto vienen a reparar el tejido de la industria y la producción. La salud, la educación, el trabajo, son derechos. Necesitamos rápidamente, trabajar hasta el 27, con calma y tranquilidad. El presidente nos mandó a dormir. Desde hoy hasta el domingo no se duerme nadie. Los necesitamos a todos".

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

En segundo término, hizo uso de la palabra la senadora y candidata a vicepresidente Cristina Fernández. "Hola Mar del Plata. Buenas tardes a todos y todas", dijo y el público comenzó a cantar "vamos a volver".

"Los que hoy y las que hoy estamos aquí, en este escenario, no somos sólo candidatos o candidatas de un frente electoral. Yo quiero contarles que Axel y Fernanda son diputados nacionales desde el año 2015. Cuando los vientos parecían que habían instalado nuevamente el neoliberalismo en Argentina y estos dos, diputados nacionales, no sucumbieron al canto de las sirenas. Están juntos por algo más que ser candidatos de un mismo frente electoral. Axel y Fernanda comparten ideales, comparten miradas, comparten visiones. Los dos juntos, junto a otros compañeros y compañeras, dijeron que no había endeudar al país para pagarles a los fondos buitres porque iba a ser inútil porque no iban a llover inversiones", enumeró.

Qué dicen las últimas encuestas antes de las elecciones del 27 de octubre

Y agregó: "Siempre pagamos las deudas que otros contrajeron. Axel y Fernanda levantaron sus manos por la ley antidespidos. La ley fue vetada. No hay que silbar ni insultar, hay que votar. No se soluciona con gritos, sino votando. Esa es la democracia. Axel y Fernanda más tarde también, allá por diciembre de 2017, tampoco le dieron el voto a la reforma previsional. Que nadie se confunda. Axel y Fernanda son un hombre y una mujer de profundas convicciones y estoy segura que uno en La Plata y Fernanda en Mar del Plata, van a lograr que Mar del Plata vuelva a ser la Ciudad Feliz, no sólo para los argentinos, sino para los y las marplatenses".

"Alberto no fue diputado ni ocupó cargo, pero fue el Jefe de Gabinete del proyecto político que devolvió la dignidad a los argentinos", lanzó lo que provocó de inmediato las lágrimas de Alberto Fernández.

"Él fue el jefe de Gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante, fue el jefe de Gabinete que le pagó al FMI la deuda que arrastrábamos desde 1957. Fue el jefe de Gabinete del Gobierno que comenzó a reconstruir el salario de los argentinos. Por eso mis queridos compatriotas, esto no es solamente un cierre de compaña con candidatos que vienen a decir cualquiera cosa con tal de que los voten. Estamos en el FDT, tenemos convicciones. Estamos cerrando un ciclo histórico que debe ser, definitivamente, nunca más que la patria vuelva a caer en las manos del neoliberalismo. Queremos evitarle el dolor a los argentinos y argentinas. Nunca más estas políticas". Luego de esto le dio la palabra a Alberto F.

Cristina Kirchner

Alberto dijo: "Estoy muy feliz. Una campaña muy simbólica para todos nosotros y particularmente para mí. Feliz porque como el otro día fue en La Pampa, con Verna, con muchos otros gobernadores, que se celebramos con alegría estar juntos otro 17 de octubre. Ahora, la alegría de reencontrarme con Cristina y con ella vamos a poner de pie a la Argentina. No es un día más para mí. Esta no fue una experiencia política más".

"Tengo momentos únicos en mi memoria. El día que me crucé con Néstor. El día que me reencontré con Cristina. Si hay algo que hicimos juntos Nestor, Cristina y yo, fue encontrarnos un día sabiendo que la Argentina no podía seguir viviendo lo oprobio que vivía. Nunca olvido cuando me dijo en la segunda reunión del Grupo Calafate, "Alberto convoquemos nosotros a los argentinos, seamos nosotros lo que levantemos la bandera del mejor progresismo".

"Allá por el 2002, nos pusimos a convocar a argentinos. Muchos del peronismo. Otros que no eran peronistas. Radicales, socialistas. Y esto nos dio la victoria. Pasaron muchos años, pero esta más viva que nunca, somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere. Con los avatares de la política, un día me llamó Cristina y me dijo 'Alberto es tu turno'. Y uno que es militante se sacó el saco del que operaba por la unidad y se puso el saco del que tenía que conducir este tiempo y le dije a Cristina que teníamos que conducir juntos".

¿Son confiables los resultados de las elecciones? Cippec lanza su mapa de confiabilidad

"Hemos pasado cuatro años de sinsabores. Hemos visto cerrar 43 pymes por día. Hemos visto a cientos de miles de argentinos perder el trabajo. Cayeron economias regionales. Los jubilados vieron enflaquecer sus ingresos. El salario cayó un 20% en terminos reales. El Gobierno no tuvo ningún empacho en llenar los bolsillos de los bancos. Se los dijimos. Les pedimos que no lo hicieran. Está claro, que hay algunos que abrazamos la política. Pero ellos representan los intereses que benefician a los poderosos. Entre los educacion y los bancos, elegimos lo bancos. Salud pública, jubilados, contra los bancos. Elegimos a los que trabajan por sobre los que especulan. El 18 de mayo, Cristina les contó a todos cuál era su idea. Visité toda la Argentina. Recorrimos toda la Argentina".

"Nos piden siempre que la política se renueve. Argentinos acá tienen un joven candidato a gobernador, un hombre honesto y preparado que se puede hacer cargo de la Provincia de Buenos Aires. Marplatenses, amigos de Mar del Plata, tienen en Fernanda lo mejor de nuestra juventud política para hacerse cargo de lo que hace falta. Hemos transitado todo este tiempo. Hemos hecho esto con inmensa alegría, la certeza de saber que sabemos lo que hay que hacer. En cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes. Para atender a los olvidados, a los desposeídos. Para ser una Argentina que vuelva a crecer. Les pido. El domingo vamos a votar. El domingo con el voto, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en toda la Argentina. El domingo nosotros tenemos que empezar a dar vuelta una página. Volver a poner la Argentina en el lugar del que nunca debía haber dejado de estar. Una Argentina de pie. Un Argentina que respeta a los que enseñan, a los que curan. Vamos a sacar los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Lo vamos a hacer con el compromiso ético que tenemos. Vamos a ser la voz de los desposeídos. Como decía Raúl Alfonsín vamos a aplicar la ética de la solidaridad. Y aquél que se cayó al pozo, vamos a tenderle la mano para que vuelva a la sociedad con nosotros".

"Nos vamos a preguntar de donde vienen, sino si quieren ir al mismo lugar donde vamos nosotros. Si quieren, salud pública, educación pública, abracémoslo, sumémoslos, y hagamos la Argentina que nos merecemos entre todos para que esta Argentina que se convierta en una realidad. ¡Gracias Mar del Plata!", cerró.

Cristina Kirchner.

Con amplia presencia de militancia, el peronismo finalizó sus actividades electorales antes de la veda con un acto en la tradicional Rambla de la ciudad balnearia.

Del acto que clausura la campaña del Frente de Todos también participan los principales postulantes del espacio en distintos distritos.

En el cierre de Mar del Plata también están presentes el propio diputado nacional y su compañera de bancada Fernanda Raverta, quien busca convertirse en la próxima intendenta del partido de General Pueyrredón.

Mauricio Macri publicó sus "claves" para cuidar el voto

Los principales candidatos ya pasaron por Mar del Plata en campaña. Kicillof –que hoy estará junto a su compañera de fórmula, Verónica Magario– es el que más vino. La última vez fue el 11 de octubre, cuando se abrazó con Raverta y advirtió que en esta ciudad hubo “una masacre laboral” de la que responsabilizó al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Fernández estuvo el 8 de julio, cerca de un mes antes de las PASO, y la ex presidenta el 19 de ese mes, cuando presentó su libro “Sinceramente” en un Teatro Provincial colmado y con una multitud siguiendo sus palabras en vivo desde la Rambla. Los dos, a su manera, respaldaron a Raverta.

RI EA