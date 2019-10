En campaña, Cristina Kirchner pidió mirar a Chile: "Nos presentaban al país vecino como el modelo"

por Darío Silva D'Andrea

La expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la política económica que lleva adelante la República de Chile y pidió “solidaridad” con los habitantes de ese país. "Miremos lo que está pasando allende la cordillera: cuántos de ustedes escucharon por la televisión o por la radio o entre nuestros dirigentes que nos presentaban al país vecino como el modelo económico, social y político a seguir", dijo durante un acto con Axel Kicillof en ciudad bonaerense de La Plata.

La legisladora pidió a la multitud mostrar solidaridad con el pueblo chileno ante el "drama" que están viviendo "en un país devastado, endeudado y con índices de desocupación" altísimos, al tiempo que criticó que el gobierno argentino haya tomado como "modelo" a seguir el proyecto político y económico de Chile y llamó a "democratizar la economía" para "construir una sociedad mejor".

"Si no se democratiza la economía va a ser muy difícil construir una sociedad mejor y superar esta realidad que estamos sufriendo", argumentó la expresidenta. En este sentido, pidió que se haga "un inmenso esfuerzo" para entender que lo que se pretende "vender como modelo ideal de sociedad, donde se quiebran los lazos de solidaridad, donde no importa un comino lo que le pasa al otro, termina como esta terminando" en Chile.

"No hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo y se superan las grandes brechas de desigualdad", agregó antes de recordar que "los que han destrozado esto no han caído de un plato volador", aludiendo a las palabras de la primera ministra chilena en un audio filtrado.

