Finocchiaro: "Alberto tuvo un tono agresivo, desnudó la forma de ser de su espacio político"

por Ramón Indart

El ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro dejó sus impresiones sobre el primer debate electoral. Entrevistado por PERFIL, consideró que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández "tuvo un tono agresivo"; que a Roberto Lavagna se lo veía "desorientado con lo que se discutía" y salió al cruce de la propuesta de José Luis Espert que pidió arancelar la universidad: "Atrasa".

Perfil.com: - ¿Cómo vio el debate?

Finocchiario: - Estuvo dentro de lo esperable. Creo que el único que dijo lo que iba a hacer y como fue Mauricio (Macri). Alberto tuvo un tono agresivo, desnudó el talante, la forma de ser de su espacio político. No me sorprendió que esté así, que señalara con el dedo. Algo que nadie observó es que Alberto, cuando le tocaba discutir sobre algo decía "la verdad es esta" en lugar de decir "mi opinión es" o "nosotros creemos". Eso en una sociedad democrática, eso es autoritario.



- ¿Y el resto?

- Creo que le hablaron a su público. Tanto Del Caño, como Gómez Centurión. Espert lo mismo. En cambio a Roberto Lavagna, a quien le tengo mucho respeto, lo vi como desorientado con lo que se discutía.



- ¿Le sorprendió ver a Daniel Scioli en primera fila?

- La verdad que si. Lo conozco hace mucho a él y una de las cosas que me asombró es como lo segregó ese espacio post derrota del 2015. Y ahora lo llevaron para tenerlo. Me imagino que cuando Mauricio lo vio se imaginó que iban a decir eso.

Quién ganó el primer debate presidencial, según los analistas

- El debate del 2015 tuvo muchas promesas.

- Es que los candidatos plantean cosas que van a hacer. Pero no son ni verdad ni mentira. A veces se pueden hacer y a veces no. Uno propone y luego puede llevarlo adelante quizás un 70% u 80%.



- La promesa de que no se iba a pagar más el Impuesto a las Ganancias era un ejemplo concreto.



- Pero nosotros lo reducimos.



- Pagan más trabajadores que antes.



- Pero elevamos el mínimo no imponible. Si pagan más es porque la estructura es perversa y hay que modificarlo. Es un impuesto mal hecho.



- Espert pidió arancelar la universidad pública. Usted como ministro de Educación, ¿que opinión le merece?



- Atrasa. Si creo que en algún momento tenemos que encontrar un mecanismo para que los mas beneficiados con la universidad pública ayuden a que haya mas gente en esas aulas. Pero la universidad argentina es pública, laica y gratuita. Sucede que Espert ahí le habló al nicho de los 2 puntos que sacó en las PASO.

Qué dicen las primeras encuestas sobre el resultado del debate presidencial​

- ¿Cree que va a cambiar algo para el debate que viene?



- No lo sé. Habrá que ver como avanza todo. Los debates sirven para informar y mostrar lo que cada candidato es. Pero para que haya un gran ganador alguien se tiene que despegar mucho del resto. Si creo, y esto es totalmente personal, que no podes hacer que debatan Alberto con Macri y al lado Centurión que sacó 2 puntos. Tenes que hacer que debatan los que tienen, no sé, 10 puntos para arriba. Que debatan los que puedan gobernar.

RI EA