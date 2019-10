¿Roberto Lavagna ya es parte del Frente de Todos?

por Sandra Choroszczucha

El que se visualiza ganador para las próximas elecciones generales del 27 de octubre, Alberto Fernández, adoptó una actitud agresiva, atacando a su mayor contrincante, Mauricio Macri. En cada punto que fue exponiendo en el debate remarcó "las terribles atrocidades" realizadas por el macrismo, como si la responsabilidad de todos los males hubiera comenzado en diciembre de 2015. Mauricio Macri, con mayor temple, proclamó las maravillas que hará para adelante, omitiendo la enorme cantidad de desaciertos que tuvo durante sus casi cuatro años de gobierno y no aclarando por qué nada de todo lo que pretende hacer no lo realizó ya durante su gestión.

No faltó la patadita macrista para incomodar a su mayor adversario. Así, el Presidente de los argentinos, le recordó a Fernández, cómo tantas de sus críticas hacia Cambiemos, eran las mismas que manifestó contra Cristina Fernández de Kirchner muy poco tiempo atrás. Golpes bajos, fuegos cruzados, lo esperable.

Alberto salió a ganar el debate, Macri a no perderlo

Nicolás del Caño, una vez más, enfatizó en la importancia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en su postura anti FMI, e insistió en rendir tributo a las víctimas de la violencia desatada en el país ecuatoriano, por supuesto reduciendo el problema de Ecuador a "Sectores populares vs gobierno asociado al FMI", cuando, en rigor, el presidente ecuatoriano representa una fuerza de izquierda en Ecuador y fue dos veces vicepresidente del ex presidente Correa. Indignación hacia el capitalismo, no mucho más.

Espert desarrolló sus argumentos en torno a sus propuestas con una importante solidez, explicando, con la comodidad que implica ser un novato de la política argentina, desde su postura liberal y pro mercado, aquello que debería cambiar, responsabilizando a las anteriores gestiones de gobierno de todos los males que hoy padece Argentina. Inteligentemente sugirió que el pasado nos llevó a estas crisis recurrentes, y que, sencillamente, si pretendemos que las cosas cambien "no votemos siempre lo mismo".

En el debate presidencial no se supo qué medidas económicas tomarían Fernández ni Macri

Gómez Centurión dedicó cada minuto de su debate a defender el derecho a la vida por nacer, sin desarrollar un solo punto de los derechos de los ya nacidos. Su postura anti aborto monopolizó su proclama “porque lo demás no importa nada”.

Confieso que Lavagna me sorprendió. Su alineamiento detrás de Fernández fue indisimulable, todas sus argumentaciones lo llevaron a cuestionar al Presidente Macri, sin cuestionar un solo punto del gobierno kirchnerista al cual tanto criticó en el pasado. Si Lavagna seguía representando lo que quedaba de esa tercera avenida del centro, en este primer debate quedó en evidencia que de la avenida del centro no queda ni un solo átomo. Sospechas nomás: el señor Roberto Lavagna ya es parte del Frente de Todos.

Al margen de demagogias, falsedades y negaciones de la más pura realidad, bienvenidos los debates y viva la democracia.

* Politóloga y Profesora (UBA).