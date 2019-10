Alberto salió a ganar el debate, Macri a no perderlo

por José María Rodríguez Saráchaga

A pesar de ser mía recomiendo leer esta nota hasta el final. No porqué tenga una brillantez de la que me confieso incapaz sino porque el debate presidencial fue un subibaja constante y lejos de haber un claro ganador hubo muchas pequeñas victorias y varios dolorosos fracasos.

El comienzo fue contundente, Macri arrancó flojo y sin fuerza mientras que Alberto salió decidido a ganarlo. Si uno no tenía los resultados de las PASO pensaría sin dudas que quien lleva 20 puntos de ventaja es el presidente y no el ex jefe de gabinete.

Debate Presidencial: positivo aunque con pocas nueces

Mientras que los candidatos Marginales, dicho esto con el mayor de los respetos, dejaron pasar la oportunidad de destacarse y abandonar ese lugar prácticamente testimonial.

Del Caño y Gómez Centurión directamente parecen haber despreciado el convite. Perdidos casi todo el tiempo repitiendo consignas extremas y absolutamente carentes de empatía y manejo de los tiempos y el espacio.

El segmento de gama media, Lavagna y Espert perdieron ante los tanques, pero se despegaron de los de gama económica. Aunque de a ratos el exministro pareció más cerca de Centurión y Espert con mayores aspiraciones.

En pro y en contra, qué dijeron los candidatos sobre el aborto

Quizá la actuación con más altibajos halla sido la del presidente que de a ratos parecía mas empeñado en mantener su 35% que en bajar al Kirchnerismo del 51. Se dejó pegar de a ratos y sólo tuvo dos respuestas contundentes la narcocátedra de Kicillof y cuando le recordó a Fernandez sus declaraciones sobre Cristina Kirchner a la que pareció intentar subir al debate como todos esperábamos, pero después se frenó.

Alberto por su parte tuvo momentos extraños, hablando sobre globalización un tema de los noventa y que hoy la tecnología y la revolución de los aviones se llevó puesto y con un exceso en su intención de ganar el debate que devino en modos altaneros, con sonrisa ladeada y exceso en el uso deldedo acusador como la primera Cristina que fue la gran ausente en el debate tanto por parte Alberto que jamás la mencionó como de Macri que no se animo del todo a subirla.

En resumidas cuentas; Alberto por más y Mauricio por menos, ambos dejaron escapar aquello que buscaban.