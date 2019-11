Rafael Bielsa: "El periodismo que atacó a Moyano va a desaparecer"

El ex canciller Rafael Bielsa cuestionó en duros términos a los medios de comunicación que salieron al cruce de las declaraciones del líder Camionero Hugo Moyano sobre que con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada se debería hacer una revisión de lo que hicieron algunos periodistas durante el macrismo, un reclamo similar al que hizo el actor Dady Brieva en junio pasado.

"Hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios. Han hecho mucho daño. Como no lo viven no se dan cuenta, pero hacen mucho daño. No puede ser gratis", aseguró el Secretario General del Sindicato de Camioneros ayer lunes 4 de noviembre. Ante estas declaraciones, algunos sectores de la prensa salieron a criticarlo.

Con respecto a esta polémica, Bielsa consideró: “Si el modelo de periodismo que frente a una declaración de Moyano ‘los periodistas que hicieron daño tienen que pagarla’, le asocian a esa declaración a ‘se viene la conadep del peronismo’, ese periodismo va a desaparecer, porque se descalifica a sí mismo. Y cada vez le interesa más al que a está convencido de antemano, que es el 25 por ciento de la población”.

El ex funcionario amplió. “Que digan lo que quieran, que saquen solicitadas, ese es el poder de fuego. Mientras no comentan un delito, que hagan lo que quieran. La gente va a mirar a otro lado, y te lo muestran los índices de audiencia”. Bielsa sostuvo que actualmente los medios más consumidos son los que “hicieron un lugar a una visión alternativa”, entre ellos nombró el canal C5N, el portal Página/12 y programas como el de Víctor Hugo Morales.

En diálogo con El Destape Radio, el histórico dirigente peronista manifestó: “Si vamos a dar una batalla cultural, demosla bien. A mí me parece que la personalización de Clarín (...) de La ley de Medios fue una pésima idea, en el sentido que era más que eso esa norma, y merecía ser lo que era, un consenso democrático construido en 20 puntos desde el 83”.

“A mí esas ideas que Clarín caricaturizaba diciendo que trataba de una ley anti-éxito… El éxito no es éxito si hay alguien que es compatriota tuyo que está pagando por él. Las sociedades son cooperativas y, si no lo son, tienden a inmovilizarse, que es lo que le pasa a la Argentina, un país de permanentes empates”, cerró con respecto a este tema.

La "Conadeo del periodismo"

En otro tramo de la entrevista, el referente del peronismo analizó el diálogo realizado ayer entre Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador: “No hace falta una región homogeneizada desde el punto de vista ideológica para crecer. Para eso existe la diplomacia” y anticipó que para el gobierno del Frente de Todos “No van a ser cuatro años sencillos”.

En ese sentido, Bielsa aseguró: “Nosotros tenemos que ponerle valor a lo que tenemos para lo que tenemos. Hay que armar un Plan Nacional donde se vaya rindiendo cuentas y que se le diga a la gente cuánto va a durar”.

