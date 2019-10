Fernando Ruiz: "Hay que diferenciar la crítica al periodismo con la represalia política"

por Ramón Indart

El miércoles 16 de octubre en el Centro Cultural Kirchner se realizó la onceava edición de los Premios Perfil a la Inteligencia. En esta ocasión, en el rubro Libertad de Expresión, el galardón fue para Fernando Ruiz. Doctor en Comunicación pública por la Universidad de Navarra (España), licenciado en Ciencias Políticas, por la Universidad Católica Argentina (UCA), y profesor de las materias Historia de la Comunicación y Periodismo y Democracia de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Además, es miembro fundador del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y autor de seis libros sobre historia y problemáticas del periodismo argentino y latinoamericano.



- ¿Cómo ves a los medios de comunicación?

- Viven tormentas convergentes que son muy duras. No es la primera vez que pasa en la historia, pero si en el último medio siglo no tuvimos un momento tan desafiante como el actual desde el punto de vista económico, político, situación profesional. Es evidente que se van a producir grandes cambios y que dentro de 10 años la profesión será muy distinta a lo que es ahora.



- ¿Para bien? ¿para mal?

- Hay que adaptarse, como vos lo sabés. Pero siempre de acuerdo a los principios clásicos. Hay que buscar la formula para ensamblar el servicio público que el periodismo ofrece y que los periodistas tienen la vocación de dar con las nuevas herramientas y el nuevo escenario.

- ¿Qué es lo que no se puede perder cuando hablás de los principios clásicos?

- Dos cosas fundamentales. Primero en ser expertos en la refinación de la información y en la contextualización. En segundo lugar ser expertos en sensibilidad social. Saber cual es la información que la sociedad necesita. Los buenos periodistas se caracterizaron por el olfato para saber lo que la gente, la sociedad necesita.



- Hay que unirlo también con el tiempo físico que tienen hoy los periodistas. Antes era algo fulltime para un medio, hoy somos multitareas.

- Si, por eso una clave es ver como se reorganizan las organizaciones periodísticas, no solo el tiempo de los periodistas individuales. Eso será clave, la organización del equipo.



- Voy entonces a los dueños de los medios.

- Son los principales responsables. El dueño del medio es el primer periodista de una organización.



- Bueno, en PERFIL el dueño del medio es periodista. Ahora, no quedan muchos medios así.

- No importa, aunque no sea un periodista. La persona que tiene mas poder en la organización es el primer periodista. Es quien desarrolla el marco.



- En Argentina los grupos periodísticos, muchas veces es difícil entender quienes son los dueños.

- Siempre hay una persona o grupo que define cómo se hará el periodismo en la organización. Esa persona es la clave.

- En las últimas semanas se habló de la CONADEP del periodismo. ¿Qué te pareció?

- No me gustó. Considero que la CONADEP tiene que ver con el drama de los '70, no está relacionado a los periodistas. Además quienes lo enunciaron lo vincularon con un periodismo crítico y opositor al kirchnerismo. Era como tratar de transferir cuestiones que tienen que ver con el terrorismo de Estado a cuestiones que tienen que ver con la expresión crítica de un sector periodístico de la sociedad. Por supuesto que el periodismo tiene que ser criticado, todos los poderes deben serlo. Pero una cosa es la crítica y otra la represalia política.



- ¿Hasta donde debe llegar la lupa?

- Al máximo. La transparencia al máximo. Pero la libertad crítica, la expresión no traiga represalias. A veces los periodistas sienten que no pueden ser criticados y eso es mentira. ¿Por qué un funcionario no va a cuestionar un título de un medio o una declaración? El tema es que no venga acompañado de represalias judiciales, impositivas, persecutorias. Hay una tentación de usar el Código Penal para frenar un proceso crítico en algún sector del periodismo.