Bielsa: "La fórmula Macri-Pichetto es más consistente que la de Alberto-Cristina"

El director de Contenidos Digitales y Audiovisuales del Grupo Perfil, Edi Zunino, entrevistó al excanciller durante la gestión de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, quien analizó el contexto internacional y habló también de la política local. "La fórmula Macri-Pichetto fue más consistente que la fórmula Alberto-Cristina", aseguró el abogado.

"El impacto instantáneo de la incorporación de Alberto como jefe de fórmula, en lo táctico, fue mayor al impacto de la incorporación de de Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente. Pero en lo estratégico, hoy esa incorporación le hizo una transfusión masiva de sangre a una presidencia que se desmoronaba", explicó.

En este marco, agregó que, según su opinión, el impacto de la nominación de Alberto tendió a "aguarse". "Lo que quiero decir es que la fórmula Macri-Pichetto fue más consistente que la fórmula Alberto-Cristina, aunque en su momento el impacto haya sido calificado por muchos analistas como una movida genial", argumentó.

Por qué los indecisos son la clave de estas elecciones y cómo los miden las encuestas

"En materia parlamentaria, nosotros perdimos un activo e hicimos todo lo posible para perderlo. La relaciones políticas no son solo políticas, también son humanas y se construyen. También hay amor y recelos", agrego el exfuncionario, y recalcó: "Me parece que un proceso que empezó muy bien, como fueron Alberto y Cristina, no produjo hechos posteriores a esa movida táctica, que lo aglutinaran. En cambio, la aparición de Pichetto, estuvieren como estuvieren los números, funcionó como aglutinante, amplió o perimetró a un sector que estaba fluido. Hizo como un dique".

Al ser consultado sobre si le gustaba Alberto Fernández como candidato, aseguró que el momento más virtuoso de ese proceso se dio cuando Alberto con Néstor y Cristina "estaban juntos" porque "la pareja y Alberto funcionaban muy bien". "Cuando Alberto se fue hubo un menoscabo. Y cuando se fue Néstor ni hablar. Me gusta como candidato", recalcó, y agregó que "no sigue la campaña".

AB/FeL