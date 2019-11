Alicia Castro, sobre el vuelo de Brasil a Malvinas: "May le ordena a Macri qué es lo que tiene que hacer"

La ex embajadora en el Reino Unido, Alicia Castro, lamentó que la justicia resolviera permitir que la empresa Latam pueda volar de Brasil a las islas Malvinas con escala en la ciudad de Córdoba y que el primer viaje se dé justo este miércoles 20 de noviembre, día en el que se celebra la Soberanía Nacional.

“Yo creo que la cuestión de fondo tiene que seguir siendo tratada, investigada y juzgada”, afirmó Castro en diálogo con el programa que conduce Gustavo Sylvestre por Radio 10. La ex diplomática explicó que el vuelo surgió a raíz de una carta que la ex primer ministra Theresa May le respondió al presidente Mauricio Macri en la que éste le pedía su apoyo para que votara por la entonces canciller Susana Malcorra como secretaria general de las Naciones Unidas.

“May le ordena a Macri qué es lo que tiene que hacer en las relaciones bilaterales y esto es lo que se plasmó en ese acuerdo”, consignó la ex seretaria general de Aeronavegantes, quien afirmó que las tres condiciones que impuso la entonces primer ministra fueron la entrega de bloques petroleros en la cuenca Malvinas a empresas británicas, la habilitación de un tratado pesquero con la puesta en marcha de la comisión de pesca y este vuelo.

La Justicia ratificó la realización del vuelo desde San Pablo a las Islas Malvinas

“El vuelo se inaugura hoy, día de la soberanía nacional, ahora decime Gustavo, ¿son muy cínicos o no conocen la fecha? La verdad este no es un vuelo Malvinas-Córdoba, es un vuelo de Latam Brasil que sale de San Pablo en el que se usa la denominación británica, olvidándose de todos los acuerdos de Mercosur. Y es un vuelo que sigue la exigencia británica de no tener ni aeronave de matrícula argentina, ni empresa argentina, ni origen ni destino en Argentina continental”, manifestó la ex embajadora del Reino Unido.

Sobre esta cuestión amplió que cuando asumió el cargo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner una de sus primeras misiones fue ofrecer un vuelo directo desde nuestro país operado por Aerolíneas Argentinas.

“Eso sí hubiera tenido un sentido de diálogo. En cambio esto se ha discriminado negativamente cualquier empresa a Argentina, va a hacer una escala mensual en Córdoba. Coincido plenamente con la observación de los ex combatientes, expertos en Malvinas, de los que integramos el Observatorio Parlamentario de la cuestión Malvinas y con la Asociación Argentina de Derecho Internacional que dice que autorizar el incremento de la frecuencia de vuelos del continente hacia Malvinas tendrá como efecto ineludible el afianzamiento de la presencia británica en las islas”, manifestó Castro.

A esa fuerza de ocupación el gobierno de Macri les está dando todas las facilidades para que afiancen su presencia en el Atlántico sur, dijo Castro

La ex embajadora destacó que en Malvinas hay una base militar con 2 mil efectivos británicos pertrechados con buques de guerra, aviones de combate, misiles, tanques y un submarino nuclear. “A esa fuerza de ocupación el gobierno de Macri les está dando todas las facilidades para que afiancen su presencia en el Atlántico sur y una de ellas es este vuelo que se inicia hoy el día de la soberanía”, lamentó.

Finalmente, Castro mostró su deseo de que la gestión de Alberto Fernández muestre su rechazo a este vuelo: “Espero y confío que uno de los primeros actos del nuevo Gobierno sea la denuncia de este acuerdo bochornoso”.

