Amado Boudou renovó sus críticas contra el lawfare del que, asegura, fue víctima durante el Gobierno de Mauricio Macri y afirmó que esa gestión fue la “más corrupta” de la historia de nuestro país. El exministro de Economía también cuestionó el paro dispuesto por la Mesa de Enlace ante la suba de las retenciones a la soja.

“La situación procesal yo te diría que es horrible, porque nosotros -digo nosotros porque no solamente yo sino otros presos que viven conmigo y en especial a mí me gusta poner primero a Cristina Fernández de Kirchner-, llevamos años sujetos a lo que ahora se denomina lawfare”, lamentó el también exvicepresidente desde el penal de Ezeiza con el programa Caími A Las 6 que se emite en la AM750.

Para el exfuncionario, el avance en las causas judiciales durante el macrismo contra la anterior gestión tenía el objetivo de encubrir sus propias irregularidades. “El de Macri ha sido el Gobierno más corrupto de la historia y taparon todo eso con la persecución a Cristina y a muchas personas que trabajamos y militamos en este proyecto político”, manifestó.

En esa línea, Boudou resaltó: “Ha sido perseguido un proyecto político, una forma de pensar la Argentina, y la cabeza de la persecución ha sido Cristina y después algunos que somos más conocidos o que hemos tenido un rol preponderante”.

En otro tramo de la nota, el extitular de la cartera de Economía criticó la medida de fuerza convocada por los productores de la asociación Confederaciones Rurales de Argentina (CRA) y ratificada y adherida después por la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) tras el aumento de las retenciones que alcanza a los derivados de la soja (harinas y aceites).

“Es una vergüenza el lock out patronal. Esto empezó en 2008, donde se ve que los golpea a los Gobiernos populares son en el primer round. No nos olvidemos que entre las PASO y las generales, por los medios de prensa y circuitos de Whatsapp un grupo de empresarios quería forzar la continuidad de algunos funcionarios como el titular de ANSES, de la AFIP o la UIF. Y esto va en la misma línea con lo que está haciendo el sector sojero. El Presidente no puede estar sujeto a estas presiones políticas e ideológicas”, consideró Boudou.

Por otro lado, señaló su malestar en identificar a todo el sector agrario con solamente los sojeros: “Me da mucha tristeza cuando se dice ‘el campo’, porque esto tiene que ver con un solo sector: el de la soja. Aquellos que hacen oleaginosas u otras cosechas, no les toca este tema, así como los que hacen ganadería han logrado la defensa de algo bucólico. Esto tiene más que ver con una actividad más del tipo de Wall Street y agropecuaria. Son los pooles de siembra, mercados de futuro. Detrás de ese esquema se esconde una actividad megacapitalista financiera”

“Mis compañeros que hacen cálculos me dicen que esta medida es intra distributiva porque hay sectores que pagan más, pero otros que pagan menos. Esto es a lo que lleva la segmentación. Los dirigentes de la soja se erigen en dirigentes de ‘el campo’” , indicó. Y concluyó respecto a la cuestión: “En un país agroexportador es absurdo e insustentable que no tenga retenciones”.

