Alberto Fernández criticó el "violento" paro de "dirigentes opositores disfrazados de chacareros"

El presidente Alberto Fernández definió el paro de productores agropecuarios como "violento" e "incomprensible" y señaló que las entidades agropecuarias están "condicionadas por dirigentes opositores disfrazados de chacareros". Aclaró, sin embargo, que "ésta vez no es la 125", en referencia al enfrentamiento del gobierno de Cristina Kirchner con el campo en 2008 por las retenciones móviles.

Al ser entrevistado por Viviana Canosa (Canal 9), el mandatario dijo que "la sociedad cree que este paro es incomprensible", y remarcó que con esta medida se está "defendiendo a los grandes productores". Sostuvo además que las entidades del campo "están condicionadas por un grupo de autoconvocados, que son dirigentes opositores disfrazados de chacareros".

"A mi juicio, es un error (el paro)", subrayó el Presidente, y agregó: "No se entiende lo que están haciendo, pero si lo quieren hacer..." "Yo no quiero sumar palabras, confío en que en algún momento los dirigentes se van a dar cuenta que no es el camino", expresó el jefe de Estado.

Según señaló, no se trata de una situación como "la 125" en 2008, porque ahora se está "cumpliendo con una ley que impone hacer lo que se hizo, bajar retenciones (a algunos productos) y subir 3 puntos para la producción de soja". "La que hizo Martín Lousteau fue una medida inconsulta, con Cristina confiamos en que se había hablado con el campo y no (fue así)", recordó Fernández, y destacó que en esta oportunidad se habló "mucho con el campo".

Y agregó: "Todos tienen que hacer un esfuerzo porque hay gente que está necesitando. Lo que estoy pidiendo es ayuda para el plan contra el hambre".

La decisión de ir a la huelga, anunciada el pasado jueves 5 de marzo por los productores de la asociación Confederaciones Rurales de Argentina (CRA) y ratificada y adherida después por la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Los convocantes ratificaron que la medida de fuerza "no peligra la paz social" además de que no incluye "tractorazos" ni cortes de ruta.

El aumento de las retenciones fue confirmado el 3 de marzo por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y abarca a los derivados de la soya (harinas y aceites). La Mesa de Enlace, integrada por las cuatro mayores patronales agropecuarias del país, había declarado entonces su desacuerdo con el incremento de la carga impositiva esgrimiendo que "nuevamente será el campo el que pagará las deudas y los costos de una crisis" que no generó.

La alícuota pasará así del 30% al 33% siendo el único rubro dentro del sector agropecuario que se vio afectado por la suba de impuestos. La CRA dijo que el aumento marca "la frágil situación a la que se expone al sector más productivo, más competitivo, más federal y que genera empleo genuino en Argentina". "Esto solo generará una menor producción que veremos reflejada en la próxima campaña con una disminución de la intención de siembra y una clara reducción en el paquete tecnológico a invertir", agregaron.

Alberto, enojado por el paro del campo: "Negociamos, pero ellos quieren ganar siempre"

DS