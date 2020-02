Amado Boudou: "De ninguna manera quiero un indulto"

El ex vicepresidente Amado Boudou subrayó ese viernes 21 de febrero que "de ninguna manera" quiere un indulto para recuperar la libertad, pero reclamó que haya "una respuesta sistémica" con "la suspensión y revisión de las causas" que enfrentan los distintos ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo.



"De ninguna manera", respondió el ex ministro de Economía al ser consultado sobre si buscaba que el presidente Alberto Fernández anulara las condenas en su contra, que lo tienen preso en el Penal de Ezeiza.

Vandenbroele se defiende: "Si alguien me pagó, fue el grupo de Boudou"

En ese sentido, Boudou afirmó que pensar que pretende un indulto "es una barbaridad" y destacó que aspira a que "se revise la causa en un juicio justo". "Me gustaría que haya una respuesta sistémica, la suspensión y revisión de las causas", sostuvo en diálogo con El Destape Radio.



En ese sentido, remarcó que "obviamente" le "preocupa" poder recuperar la libertad, pero insistió en que "sobre todo en términos sistémicos" analiza la situación: "En eso veo con mucha preocupación lo que hay sobre (la vicepresidenta) Cristina Kirchner".

Amado Boudou: "Estoy preso por todo lo bueno que pude hacer en el gobierno"

Boudou denunció que durante el Gobierno de Mauricio Macri "se usó al Ministerio de Justicia para perseguir personas" y advirtió sobre "la utilización del dinero del Poder Ejecutivo para que haya persecución política y coordinar con el Poder Judicial".



"En 2015 decíamos `el candidato es el modelo´ y hoy el perseguido es el modelo. Queda claro que el Poder Ejecutivo estaba operando", concluyó el ex vicepresidente.