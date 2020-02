Vandenbroele se defiende: "Si alguien me pagó, fue el grupo de Boudou"

El testigo arrepentido de la causa Ciccone, Alejandro Vandenbroele, quien fuera apuntado por ser el testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, desmintió en una entrevista con el diario La Nación la investigación revelada días atrás sobre que habría recibido un presunto pago del gobierno de Mauricio Macri, vía el Programa de Protección de Testigos, para declarar en las causas contra el kirchnerismo.

Vandenbroele habló con el periodista Hugo Alconada Mon, y aseguró en La Nación, que "es mentira que me pagaron para que convirtiera en un arrepentido y declarase en contra de Boudou. Si alguien me pagó fue ese grupo de Boudou, de Brito (por Jorge, dueño del Banco Macro) y de Insfrán (por Gildo, gobernador de Formosa)".

Por otro lado, Vandenbroele denunció que la investigación de El Destape sobre el pago del Estado hacia el empresario para montar un Hotel Boutique "es falsa". "No es un hotel, es una posada. No es lo mismo. No puedo dar precisiones porque estoy sujeto al régimen de confidencialidad como testigo protegido, pero sí puedo decirle que al entrar a ese programa, tuve que dejar de trabajar por razones de seguridad y está previsto por ley que a cada protegido se le asigne una suerte de 'mensualidad' para mantenerse, primero, y para reinsertarse en la sociedad cuando el régimen se flexibiliza. ¿Y quiere saber algo más? Desde mediados de 2019 dejaron incluso de girarme ese dinero", aseguró.

Investigan si el gobierno de Macri le financió un hotel a Vandenbroele, "arrepentido" en el caso Boudou

En ese marco, advirtió que ya intimó al Programa de Protección de Testigos para que "salgan a aclarar la verdad" y que denunció el tema penalmente para que se investigue la filtración de los datos que pusieron en riesgo su seguridad. Por otro lado, aseguró que nunca se reunió con el expresidente Mauricio Macri, ni con el ex ministro de Justicia Germán Garavano, ni con el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, y que nadie le ofreció dinero para que declarara ante la Justicia.

No obstante, contó que se reunió con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien le habría dicho: "Usted y su familia van a estar en Protección. Quédese tranquilo", y que "nunca más" la vio. Y concluyó señalando: "Yo tengo que asumir lo que hice mal. Lo hice. Y ahora tengo que tratar de torcer esta versión que quieren hacer correr. Pero, ¡basta! ¡Esta no me la como! ¡Yo esto (por cobrar a cambio de confesar) no lo hice!".

JD / HB / DS