Catarsis entre Boudou y Milagro Sala al aire con Víctor Hugo: "Estamos mal condenados"

Amado Boudou: - Jujuy es una metáfora de la Argentina: los Blaquier pueden hacer lo que quieren y Milagro Sala está presa y no puede ayudar a su gente.

Milagro Sala: - Así es, querido Boudou. Lo mismo te pasa a vos, porque vos estuviste trabajando para dignificar a los argentinos, a los jubilados. Y tampoco te lo perdonan. Lamentablemente, como solía decir Evita, en Argentina hay muy pocos ricos y muchísima gente que no tiene qué comer.

Esta es una parte del diálogo que tuvieron hoy jueves 16 de enero el exvicepresidente y la dirigente social, cada uno desde la prisión donde purga su respectiva pena, con el programa radial de Víctor Hugo Morales como intermediador. Ambos criticaron con dureza a la Justicia y se regalaron flores durante los siete minutos y medio que duró la charla.

En un momento del diálogo, el otrora funcionario señaló: "Nosotros estamos mal condenados. En la causa mía, al presidente del Tribunal, (Pablo) Bertuzzi, el macrismo le dio un ascenso después de condenarme a la pena máxima que me podía dar. Y de ponerme preso el mismo día de la sentencia, cosa que no hacen nunca. A él le pagaron llevándolo a la Cámara Federal. Y todavía hoy esa persona sigue estando ahí y hasta sus pares de la Cámara Federal escribieron una carta para que no fuera. Y ese juez cobró mi sentencia yendo a ese lugar. Una sentencia arbitraria, sin pruebas. Las únicas pruebas eran los dichos de un arrepentido e informes periodísticos".

En tanto, Sala también se refirió a supuestas contraprestaciones a cambio de su cabeza: "Pienso lo mismo que Amado. Acá en Jujuy a todos los jueces y fiscales que nos llenaron de causas los premiaron. No solo con ascensos, sino con algunas coimas. Fijate el juez Pablo Pullen Llermanos. antes vivía en un casa de clase media baja y hoy vive en el mejor barrio de Jujuy, Los Perales, tiene 4 casas y anda en 4x4. Eso no se logra de la noche a la mañana, ni con el sueldo del juzgado. Y también pasó con algunos testigos, que hoy tienen cargos en el Senado, otros en con (Gerardo) Morales y otros reciben subsidios”.

También durante la mañana, la dirigente jujeña dialogó con Radio El Destape, y en esa entrevista le envió un mensaje al mismísimo Presidente de la Nación: “Alberto es abogado. Yo simplemente soy una militante del campo popular. Yo sí siento que somos presos políticos. Nos detuvieron para poder gobernar y hacer negociados con las grandes empresas”.

Y luego agregó: “Pensé que la Justicia iba a cambiar lo antes posible e iba a dar un vuelco y se iba a terminar la cárcel para los opositores”.

JPA