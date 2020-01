Patricia Bullrich: "Alberto Fernández es presidente porque pactó la demolición de la causa del Memorándum con Irán"

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional por su postura respecto al caso del fallecido fiscal Alberto Nisman. "Es como si Alberto Fernández y Frederic respondieran a Verbitsky", lanzó la ex funcionaria.

Para la futura presidenta del PRO, el actual Gobierno "generó un blindaje alrededor de la vicepresidenta", a la vez que "terminaron poniendo a Nisman como el victimario". Bullrich hizo referencia a la entrevista en la que el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, le hizo al Presidente de la Nación, y también apuntó contra la actual titular de la cartera de Seguridad.

"Es como si Alberto Fernández y Frederic respondieran a Verbitsky. Siento que quieren generar un cambio de los hechos por un relato, y esto es muy peligroso para una Argentina que quiere vivir en democracia, con un Poder Judicial que cuide a los ciudadanos", se quejó en diálogo con radio La Once Diez.

"Hasta por el tono del reportaje de Verbitsky y Fernández. Son todos temas en los que se trató de generar un blindaje a la vicepresidenta de la Nación en el caso Nisman cuando intentaron poner a Nisman como el victimario en 2015. Me asusta que se copie tan fuertemente la misma lógica", agregó.

Patricia Bullrich: "Alberto Fernández hoy está sentado en el sillón de Rivadavia porque pactó llevar adelante esta demolición de la causa del Memorándum con Irán"

En tanto, la ex funcionaria macrista cargó contra la intención de Frederic de revisar la pericia elaborada por Gendarmería que avaló la hipótesis sobre el supuesto asesinato del ex fiscal. "No puede la actual ministra decir que va a revisar los procedimientos de Gendarmería cuando esos procedimientos ya fueron revisados", señaló.

Advirtió que "en Argentina hay 60 mil presos, muchos de los cuales la prueba fue una pericia", por lo que en ese sentido "cualquiera podría decir ‘yo también quiero que el Poder Ejecutivo se entrometa en mi pericia". "¿Por qué va a ser el caso Nisman en el que van a analizar la pericia y no en otro tipo de casos? Acá hay que pensar en la igualdad ante la ley", concluyó.

Por el mismo tema, también apuntó contra Fernández: "La verdad es que a la pericia no la conozco. Me llama la atención que el presidente conozca la pericia. Es un peligro institucional lo que están planteando. Entrometerse en una pericia que por orden de la Justicia, lo hace la Gendarmería".

"La lógica de Verbitsky y Zaffaroni"

Más tarde, en diálogo con A Dos Voces (Todo Noticias), la ministra anunció que le va a iniciar una querella a Alejandro Rúa. "El kirchnerismo cree que nosotros actuaríamos como ellos actuarían. Es decir que creen que nosotros seríamos capaces de dar una orden ilegal y de generar una lógica de obediencia debida".

"Lo que están haciendo con Nisman es una réplica idéntica a lo que pasó en 2015. Cuando lo terminaron convirtiendo en victimario. Es la lógica que siempre han utilizado Verbitsky y Zaffaroni", argumentó.

"Lo de Rúa es una estrategia. Como yo ahora soy civil y no tengo cargo público voy a ir a defender esta verdad y creo que voy a ganar de punta a punta", concluyó. "Además, lo que está anunciando Frederic es que lo que va a hacer es decir que la pericia estuvo mal hecha. Ella ya está dando el resultado. ¿Qué valor tiene esa auditoría", cuestionó.

Pablo Lanusse: "La intromisión del presidente pone en jaque a la causa Nisman"

"Intromisicón cínicamente no delirante"

Al final de la entrevista, Bullrich dejó una fuerte conclusión sobre el motivo por el que el actual presidente llegó a Casa Rosada: "Mi conclusión es que Alberto Fernández ha hecho una intromisión cínicamente no delirante, pensada y claramente planteada como otro pacto. Acá hubo un pacto con Irán que fue de impunidad y hubo un segundo pacto que es la razón, o una de las razones, por las que Alberto Fernández es presidente".

"Habiendo dicho lo que hemos escuchado, respecto del Memorándum con Irán y las razones que tuvo Cristina Kirchner para al día siguiendo de la aparición de Nisman muerto, Alberto Fernández hoy está sentado en el sillón de Rivadavia porque pactó llevar adelante esta demolición de la causa", manifestó.

En esa línea, siguió: "¿Quién podía llevar adelante mejor esto? Aquel que según él cree, cínicamente, tiene la autoridad para decir una cosa contraria porque él ya dijo que el pacto con Irán había sido un pacto de impunidad. Al plantear esto, dice 'yo tengo la autoridad ahora para decir lo contrario y para decir que la segunda parte de la causa, cuando fue al ámbito federal, es una causa montada'. Fernández no ha sido cínico en esto. Los imputados están generando mecanismos para ser sus propios jueces de esta causa".

"No podemos dejar que se construya un nuevo relato sobre una mentira disfrazada de verdad", sentenció Bullrich".

D / DS