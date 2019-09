Horacio Verbitsky: "Szpolski no era simpatizante del kirchnerismo, sino de su billetera"

"Es asombroso que este gobierno con prácticas tan violentas sobre la Justicia y sobre los medios todavía pueda posar de institucionalista, de respetuoso de la libertad", sentenció el periodista Horacio Verbitsky al referirse a los medios de comunicación de la era macrista y a su futuro en un eventual gobierno K.

Lo dijo al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia en su programa Periodismo puro, donde analizó la situación de los empresarios de medios relacionados al kirchnerismo y respondió al interrogante sobre una posible "revancha" kirchnerista contra la prensa.

El periodista cree que, de llegar Alberto Fernández al poder, no habrá lugar para empresarios como Sergio Szpolski, sobre quien dice que "no era simpatizante del kirchnerismo, sino de su billetera".

Mirá el video:

—¿Cómo ves la relación de Alberto Fernández con los medios?

—Tiene una paciencia admirable. Se sometió a cosas que merecen toda mi admiración y mi respeto. Todos sabemos a qué me refiero.

—¿A qué habría que atribuir la salida de Víctor Hugo Morales de C5N después de criticar el acercamiento de Alberto Fernández a Clarín?

—No hablé con Víctor Hugo. No lo sé. Tengo una relación muy cordial con Víctor Hugo, pero no hablé con él desde entonces. No conozco la versión de C5N, no tengo relación con ellos. No estoy seguro de que la salida de Víctor Hugo tenga que ver con eso.

—¿Habrá un reacomodamiento de los medios con el cambio de gobierno?

—La renovación ya se ve. Hasta Mirtha Legrand popularizó la expresión panqueque.

Horacio Verbitsky: "Clarín ganó en su pelea con el kirchnerismo, nadie lo ignora"

—Los medios de Indalo ¿volverán formalmente a los accionistas que hoy están en la cárcel?

—No lo sé. Es una pregunta legítima para la que no tengo respuesta. Previo a eso hay que ver qué va a pasar con la situación legal de los accionistas del Grupo Indalo. Su detención es arbitraria, no tiene justificación alguna. Además, hay una denuncia de uno de ellos en la Justicia por la que todo se trataría de un apriete para obtener el control de esos medios por parte del Presidente. Se denuncian reuniones con el propio presidente Mauricio Macri, en casa de su padre cuando vivía, de otras en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los que se les exigía la entrega del control editorial. En caso contrario, se los amenazaba con la persecución judicial. Es asombroso que este gobierno con prácticas tan violentas sobre la Justicia y sobre los medios todavía pueda posar de institucionalista, de respetuoso de la libertad. Me asombra mucho eso: porque hubo atropellos sobre empresas privadas, medios y jueces. Cuando asumió el Gobierno, publiqué sobre una gestión de Ricardo Lorenzetti pidiendo la renuncia de tres jueces federales en nombre de Mauricio Macri. Desde entonces, el Gobierno actuó en consecuencia. Promovió juicios políticos, amenazó y presionó de todas las maneras a periodistas, a jueces, a medios de comunicación, a fiscales.

—Además del Grupo Indalo los medios simpatizantes del kirchnerismo se redujeron enormemente: los de Electroingeniería, Sergio Szpolski o Diego Gvirtz...

—Los de Indalo, a pesar de los aprietes, lejos de extinguirse mejoraron su participación en la audiencia, desplazaron por primera vez a TN en la audiencia. Y Szpolski no era simpatizante del kirchnerismo, Szpolski era simpatizante de su billetera. Fue simpatizante del radicalismo, después del kirchnerismo, luego de la Embajada de Israel. No hay que confundir simpatía política con actitudes de un mercenario.

—¿Volverán a cometer el error de subvencionar mercenarios para tener una prensa adicta?

—No creo. Me parece que hay un aprendizaje colectivo. No creo que exista lugar para un Szpolski.

—¿Imaginás una nueva guerra con los medios? ¿Se los responsabilizará por los cuatro años de Macri? ¿U otra discusión sobre la Ley de Medios que divida aguas?

—No veo a nadie empeñado en eso. No lo percibo. Todos tenemos claro qué se hizo estos cuatro años. Hay gente que está avergonzada y otra que se nota que es incapaz de darse cuenta de lo que hizo.

Lea acá la entrevista completa