10 frases de Horacio Verbitsky sobre Cristina Kirchner y su relación con Alberto

Es una "lideresa histórica", una "yegua política" y una "abuela intensa", va a cumplir con sus funciones de vicepresidenta sin inmiscuirse en el papel de Alberto Fernández, si ganan las elecciones, y las causas judiciales en su contra no tienen fundamentos. Estas son las definiciones más destacadas que el periodista Horacio Verbitsky dedicó a la expresidenta Cristina Kirchner en la entrevista que mantuvo con Jorge Fontevecchia en su programa Periodismo puro:

1. Si Cristina era candidata el resultado electoral no hubiera sido muy distinto del actual. Si Alberto se hubiera presentado sin Cristina habría obtenido resultados parecidos a los de Florencio Randazzo en 2017. Cuando Cristina le comunicó su voluntad de dejarle a él el espacio presidencial, Alberto le dijo: “Pero si vos podés ganar, vos vas a ganar”. La respuesta fue: “Sí, yo voy a ganar, pero después hay que gobernar y para gobernar hay que hacer una coalición más amplia. Y eso lo podés hacer vos”.

2. Cristina y Alberto son indisolubles. Es una fórmula de unidad. Unidad y reencuentro personal, incluso de reencuentro afectivo. No hay votos de Alberto que no sean de Cristina, como no hay votos de Cristina que no sean de Alberto. Se vota una fórmula. Ahora, si la pregunta es ¿quién tracciona los votos? La respuesta es la de Alberto: Cristina.

3. Durante el primer año efectivo de gobierno de Macri, en 2016, hubo un movimiento muy fuerte dentro del peronismo para correr a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, para desbarrancar a todo lo que se caracterizaba como kirchnerismo. Se demonizaba a la letra K.

4. El gobierno de Cristina fue lo más peronista que hubo en la Argentina desde Perón en adelante. Las cosas que hizo Cristina que son las mismas que hizo Perón. ¿Quién inventó el cepo? ¿Cristina? No, fue Perón.

5. Cristina tiene una enorme importancia, es una lideresa histórica, de una dimensión única en la historia argentina. Aparece y es una conmoción. Pero eso no quiere decir que vaya a ser bifronte la conducción. Ella va a cumplir sus funciones y Alberto las suyas. Se van a coordinar entre ellos, como sucede desde que se reencontraron. Los veo muy felices a ambos con el reencuentro. No me imagino que haya en el futuro un conflicto entre ellos.

6. Cristina sabe que para su rol histórico es fundamental que Alberto haga un gobierno exitoso, si fracasa, será un fracaso histórico de Cristina. El fue quien acuñó la frase “Sin Cristina no se puede, solo con Cristina no alcanza”. Acertó en la primera parte desde el punto de vista electoral y político. Sobre la segunda, tuvo que revisarla, porque entendió que Cristina ganaba también sin él. Cristina le recuerda que después de ganar, hay que gobernar.

7. A Cristina Kirchner no le va a molestar nada de lo que haga Alberto con respecto a Clarín. Alberto asumirá la presidencia a diez años de haberse ido del Gobierno. Clarín ganó en su pelea con el kirchnerismo, eso nadie lo ignora. Cristina no está pensando de ninguna manera en reabrir el conflicto. Es Clarín quién está buscando…

8. Sin duda que Cristina está muy volcada a al papel de madre. Se fue la hija por el tratamiento mientras que la nena se quedó acá para no deslocalizarla de su casa, de su colegio, de sus compañeros. Cuando Cristina viaja, no va sola: lleva a la nieta para que se encuentre con la madre. Por eso la frecuencia de los viajes. Es una abuela muy intensa. Yo, que también soy un abuelo muy intenso, lo veo y lo reconozco.

9. Las causas contra Cristina no tienen fundamentos. Cristina está procesada en unas once causas donde le atribuyen ser jefa de once asociaciones ilícitas. En todos los casos, el fundamento por el cual ella está procesada se reduce a tres palabras: “no podía ignorar”.

10. Procesan a Cristina por lo que hizo un funcionario que está trece escalones debajo de ella en el organigrama. En cambio, se da por cierto que Paolo Rocca no sabía que su mano derecha había sobornado en Venezuela. No es el próximo gobierno el que va a liberar a Cristina. Será la propia Justicia, que va a terminar con este disparate. Los procesamientos dicen que si bien no hay ningún testimonio que indique que Cristina recibió alguna vez dinero, ella no podía ignorar. ¿Por qué no podía ignorar?

