Andrés Malamud: "Hay que cuidar la paz social"

El analista político y profesor de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, reflexionó este martes 12 de abril sobre la coyuntura socioeconómica argentina, marcada por una elevada inflación y la protesta social en el Área Metropolitana de Buenos Aires. "Hay que cuidar la paz social", insistió.

A horas de que se conozca la tasa de inflación de marzo, que el propio gobierno admitió que superará el 6%, el analista político Andres Malamud resaltó la necesidad de que se conserve la "estabilidad de la calle", escenario donde se refleja el impacto del aumento de los precios que erosionan el poder adquisitivo de la gente.

"Hay un tema importante relacionado a la inflación es la paz social. Eso este gobierno lo tuvo siempre claro", dijo Malamud, y señaló que a diferencia de los estallidos sociales en América Latina de la última década, a pesar de la recesión en Argentina eso no pasó porque "tenemos anticuerpos del 2001".

En diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio, el politólogo calificó al aumento generalizado de los precios como "un problema endémico" de la Argentina, y advirtió contra la escasez de algunos productos como las autopartes, un fenómeno ligado a la inflación. "Esto se va a agravar porque en todo el mundo está pasando", lamentó.

Por otro lado, el profesor universitario destacó que para sacar al país de la crisis económica en la que está sumergido hace más de una década, es necesario un plan de estabilización macroeconómico, a pesar de que todavía no hay señales del mismo. "Argentina necesita estabilización, pero no vemos un plan de estabilización. (Martín) Guzmán no está trabajando ni fue puesto para eso", dijo Malamud, quien describió al ministro de Economía como "el ministro de la deuda". En esa línea, lamentó que el gobierno carezca de un plan para estabilizar la economía.

"Si no lo explican es que no hay un plan, quizás lo estén preparando, pero tenemos que frenar y rezar, porque el gobierno no da señales de que esté trabajando en serio contra la inflación", dijo, y comparó la situación con otros ejemplos históricos, como el plan Austral o la Convertibilidad, en los que los exministros "explicaron" los detalles de los programas para estabilizar la economía.

Sobre la posibilidad del reemplazo de Martín Guzmán en medio de la interna del Frente de Todos, y el impacto que esa medida puede generar en las expectativas del mercado, Malamud indicó que tiene la "expectativa" de que el resultado sea "diferente" al ocurrido tras el reemplazo de Juan Vital Sourrouille, Domingo Cavallo o Roberto Lavagna, los exministros que dispusieron planes de estabilización exitosos. "Guzmán no es un estabilizador", afirmó.

Por último, apuntó contra el manejo de la política económica por parte del kirchnerismo, especialmente luego de la salida de Roberto Lavagna (2002-2005) durante la presidencia de Néstor Kirchner. "El kirchnerismo siempre fue un poco tosco en el manejo económico, pero no lo fue cuando estuvo Roberto Lavagna", dijo Malamud, y agregó: "Desde entonces el kirchnerismo arregla todo a martillazos".

