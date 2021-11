Aníbal Fernández: "No conozco mucho cuál es la propuesta del Presidente para la nueva etapa"

En el inicio de la semana post elecciones 2021 en las que el gobierno perdió frente a la oposición aunque logró achicar la diferencia respecto de las Primarias, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, destacó la performance del Frente de Todos y reconoció que "no conozco mucho cual es la propuesta del presidente". Lo hizo al ser consultado respecto a la "nueva etapa" de la gestión de la que habló Alberto Fernández.

Esta mañana, el funcionario conversó con varios medios de comunicación al llegar a la sede de la cartera de Seguridad y destacó que "los resultados son más auspiciosos, con los medios en contra y la oposición que juega para que al gobierno le vaya mal". Al ser consultado respecto del logro del oficialismo de achicar la diferencia en la provincia de Buenos Aires hasta quedar 1,3 puntos debajo de Juntos, sostuvo que "no se si es una remontada porque no había nada que remontar" sino que "en muchos distritos donde las PASO no había sido buena, como en Quilmes, que se había perdido por 7 puntos, se ganó".

"Buena parte de las cosas volvieron a su lugar. Se hizo un trabajo criterioso y con la responsabilidad de saber que tienen que beneficiar a los hombres y mujeres que tan mal fueron tratados los últimos cuatro años con (Mauricio) Macri a la cabeza", dijo el funcionario en diálogo con El Destape radio.

El ministro de Seguridad sostuvo que a pesar de que el gobierno tuvo que lidiar con la pandemia y un contexto desfavorable, “en todo el marco, la situación final es buena".

Aníbal Fernández y la "nueva etapa" de la gestión

Por otro lado, el funcionario fue consultado acerca de las declaraciones del presidente, que anoche tras conocerse los resultados electorales habló del comienzo de una nueva etapa en la gestión de gobierno. A propósito de ello, Fernández reconoció no estar al tanto de los detalles y lineamientos detrás de esa idea, aunque se animó a proyectarlos.

"No conozco mucho cuál es la propuesta del presidente y me gustaría vera con más detenimiento para poder expresar una visión de acompañamiento", dijo desde el Ministerio de Seguridad. Y agregó: "No tengo dudas que el objetivo es un programa que se pueda ir cumpliendo en el tiempo en función de nuestras intenciones con respecto a la presión tributaria, la creación de riquezas y otros factores".

A su vez, minutos después el funcionario dio una entrevista a otros medios que lo esperaban en el hall de la sede ministerial. Allí aseguró que no vaticina cambios en el rol y la postura de la oposición a pesar del llamamiento que hizo el presidente a un acuerdo nacional.

"No vi nada que me dijera que hay vocaciones de cambio. Cuanto más mal se puede hacer, más mal se hace. La respuestas de ellos son, por ejemplo, no haber votado nunca leyes que podrían haber beneficiado a la generalidad de los argentinos, no han sido acompañadas por la oposición", expresó.

Aníbal Fernández: "Las autocríticas me las hago para mi"

A diferencia de lo que pronunció el presidente en su discurso de anoche donde admitió que el gobierno y él mismo han tenido equivocaciones, el ministro se limitó a decir que "no rompe platos el que no lava, seguramente hay que corregir errores. Las autocríticas me las hago para mi y nada más".

En ese aspecto, fue consultado por el acto del Día de la Militancia, organizado por la CGT para el próximo miércoles con el objetivo de apoyar al gobierno tras las elecciones. Cuando le preguntaron cuáles son los motivos que hay para festejar, respondió: "De nuestro lado vemos que hay una adhesión en condiciones complicadas y encontramos alternativas. Déjennos elegirlo a nosotros al triunfo".

Ayer, el gobierno logró achicar la diferencia con la oposición en la provincia de Buenos Aires, donde se definen los resultados. Con un segundo lugar, el oficialismo tomó aire después de haberse expuesto a una situación límite durante las PASO de septiembre, que pusieron al Frente de Todos al borde de la ruptura.

