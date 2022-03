Artemio López: "Ahora queda la deuda social y hay que resolverla"

El Director de la Consultora Equis, Artemio López, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil sobre las internas del gobierno y el avance la derecha en en los sectores de la oposición.

F: Artemio, nos gustaría compartir con la audiencia los motivos por los cuales vos firmaste una carta dirigida hacia el presidente Alberto Fernández y, al mismo tiempo, cómo ves que puede ayudar eso en la discusión pública

L: Un poco lo plasmé y lo vengo escribiendo en Perfil sistemáticamente en las columnas, lo que observaba, y por eso firmé la carta. Es que la situación social que habíamos heredado después de los cuatro años de Macri estaba muy deteriorada, no mejoraba y, por el contrario, tenía una perspectiva de, por lo menos, empantanamiento o de empeoramiento.

Yo contemplé que la pandemia, efectivamente, había empeorado las cosas, que no era fácil salir en medio de esta circunstancia, que la negociación por el endeudamiento trababa las mejoras, pero durante el 2021 se observó que el gobierno en plena pandemia realizó un ajuste importante, que hasta estuvo por encima de las metas del Fondo Monetario Internacional, que había poca energía en transferencia de ingresos, que para observar un antecedente había que remitirse al 2002 y, fundamentalmente, esas circunstancias sociales habían producido efectos electorales contundentes en la elección de medio mandato, que hizo que el Frente de Todos en su base social se quebrara, porque se perdieron más de 4 millones de votos producto de una insatisfacción importante de una parte de la ciudadanía que había acompañado en 2019 y no lo había hecho en 2021.

Como advertencia que había que buscar alternativas, ese fue el motivo por el que muchos de los que firmamos ese documento nos vimos en la obligación de darle publicidad esta denuncia a través de la carta, pero de ninguna manera se trata de una critica al presidente, más allá que este planteado en términos retóricos como contestación. Pero lo que está puesto ahí blanco sobre negro es que por el camino socioeconómico que se está transitando los efectos de la elección de medio mandato no debieran por qué no repetirse en el 2023.

F: ¿Existe alguna posibilidad de aquí a las elecciones de octubre del año próximo que la situación económica pueda revertir ese diagnóstico que marcas?

L: Yo creo que existen posibilidades de mejoras, siempre teniendo en cuenta que recuperar una situación tan dramática, con una distribución del ingreso que hace que el 10% más pobre tome el 1,3% del ingreso y el 10% más rico el 33%, y eso no se va a cambiar ni en un año, ni en dos, ni en tres, pero la perspectiva, el músculo del gobierno y el despliegue de política orientadas a mejorar esa circunstancia creo que se debe notar nítidamente.

Una de las herramientas es darle mayor volumen a la lucha contra la inflación, pero luego transferencia de ingresos, mejoras de jubilaciones y pensiones. Las jubilaciones mínimas hoy están en la lineal de indigencia; sobre el salario mínimo, vital y móvil para cuatro personas, la línea de indigencia es de 36 mil pesos, y cuando el tenga el aumento pleno, después de los cuatro meses, va a estar nuevamente en 45 mil pesos, y va a ser la línea de indigencia para diciembre de este año, o sea, efectivamente creo que el Gobierno tiene que mostrar más vitalidad en la transferencia de ingresos a la familias, dejar que las paritarias corran libremente y mejoren los niveles salariales, donde el salario promedio de los trabajadores formales privados es de 107 mil pesos, toda una situación crítica.

La deuda externa con el Fondo Monetario tuvo mucha energía y prácticamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo único que refirió como tema central fue el de la deuda. Bueno, ahora queda la deuda social y hay que comenzar a resolverla y es un poco lo que plantea el documento, más allá de la retorica de la moderación o no moderación, a mi me parece bien la moderación como estilo también, no me molesta para nada, pero como neutralidad frente a una circunstancia de tanta asimetría me parece que no puede continuar.

F: En ese sentido, ¿ves que la población, frente a la desazón de que un Gobierno peronista no logra mejorar la situación económica y el propio fracaso de la gestión anterior, pueda prestar creciente atención a discursos disruptivos, podríamos decir, corriéndose a la derecha, como los de Milei o los del propio Espert?

L: Sí, lo veo y es más, creo que no es un fenómeno que solo ocurre acá. En España hay un problema también de estas características, aumento tres veces la energía, hay desabastecimiento, hay un problema muy fuerte en las zonas rurales y como interlocutor tienen a VOX los sectores mas combativos, sobre todo de los sectores rurales, y así se va arrastrando al PP a posiciones cada vez mas radicalizadas. Bueno, acá los sectores vinculados al sector agropecuario han tenido interlocución primero con Javier Milei y con Espert y yo creo que eso va a ir arrastrando a posiciones cada vez más radicales, lo cual es muy lamentable porque estos sectores tiene posiciones que están en el borde de las prácticas de poder.

La dura carta de intelectuales kirchneristas contra Alberto Fernández: "Moderación o Pueblo"

F: Artemio, ¿ves también un Macri corrido a la derecha, es decir, aquel del 2015 que trataba de mostrar, podríamos decir con el coacheo de Marcos Peña, algo más moderno y no tan llevado al extremo de Milei o de Espert, que hoy descubre que allí es donde hay agua y se corre más a la derecha que el que fue Presidente?

L: Totalmente de acuerdo con tu comentario. Las últimas declaraciones y el comportamiento de Macri así lo prueban y, efectivamente, es un Mauricio Macri que está en una situación mucho más corrido hacia la derecha en términos de discurso e ideología que lo que conocimos inicialmente. Incluso hubo un Macri que se diferenciaba muy poco en su momento de las propuestas del Frente para la Victoria encabezada por Daniel Scioli, y hoy está muy distante, y es lo que sucede con la aparición de los fenómenos de ultraderecha, que van corriendo a las grandes coaliciones de centroderecha hacia posiciones cada vez más extremas. Macri acá lo muestra claramente.