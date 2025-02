Último adiós a Matías Paredes en Mar del Plata: el dolor de la familia en el sepelio, mientras se esperan las pericias balísticas

Este viernes se llevó a cabo el sepelio de Matías Paredes, el joven asesinado por cinco policías de civil que se encontraban realizando una supuesta persecución y búsqueda de un asesino. Los responsables se encuentran detenidos y a disposición de la Justicia para esclarecer el caso. Al entierro asistieron familiares, allegados, y también algunos integrantes de la hinchada de Alvarado, equipo del cual era simpatizante.

En el sepelio habló su hermano Cristian. En sus declaraciones, aseguró que Matías era una persona sin maldad y con buenas intenciones: “Era un amor. Mirá toda la gente que vino… Toda la gente que juntó. Era un chico trabajador, bueno. Dejó a su nena de tres años sola. Agradezco a toda la gente que juntó plata y recaudó para dejarle a su hija. Él se levantaba todos los días a la mañana a trabajar para poder mantener a su familia. Era una buena persona.”, relató, visiblemente angustiado.

Matías Paredes tenía 26 años

En diálogo con La Nación+, Cristian aseguró: “Vamos a pedir justicia. Vamos a hacer marchas e ir a la municipalidad. Esto no va a ser en vano. Le pido a la gente que me esté escuchando que se sume. Le queremos pedir a cualquier persona que haya pasado por una situación como esta, que nos apoye”.

Al ser consultado por el mal manejo de la situación, el joven apuntó contra las autoridades locales: “Creo que la responsabilidad está en la policía. No le echo la culpa al intendente, pero tendría que fijarse a la gente que tiene cuidando acá en Mar del Plata, porque esas cosas no pueden pasar. Estaban vestidos de civiles, no de policías. Y ni siquiera dijeron que eran policías. Entraron a tirar a matar. No sé si se confundieron con el “guachín” o no… Aunque sea una confusión, podrían haberse anunciado”, expresó.

El funeral de Paredes fue multitudinario

El joven de 26 años perdió la vida tras ser baleado por policías de civil que lo persiguieron a bordo de vehículos que no contaban con identificación oficial. La víctima se desplazaba en un Fiat Palio junto a dos amigos, Emanuel Astete (25) y Cristian Pizarro Novas (27), cuando fueron interceptados por los agentes, quienes circulaban en un Volkswagen Bora y una camioneta Ford EcoSport.

Según información publicada por el diario La Capital, Paredes recibió cuatro impactos de bala: uno en la espalda, otro en el hombro derecho, uno más en el brazo derecho y un roce en el rostro. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), las heridas resultaron fatales. En la EcoSport viajaban los policías Héctor Murray, Yancamil Masia y Emilio Flores, pertenecientes a diferentes comisarías de la zona, mientras que en el Bora se encontraban Juan Manuel Molina y Julio Rufino Jerez, agentes de la seccional decimosexta.

Así mataron a Matías Paredes, el joven al que confundieron con el asesino del kiosquero en Mar del Plata

El fiscal Alejandro Pellegrinelli aguarda el resultado de las pericias

Para determinar quién fue el responsable de la muerte de Matías Paredes, se secuestraron las armas reglamentarias de los cinco efectivos, y se cotejarán con las vainas halladas en la escena del crimen, en el barrio Bosque Grande. Según la autopsia, uno de los disparos ingresó por la escápula izquierda, atravesó la clavícula y rozó el rostro, mientras que el otro impactó en el tórax y resultó fatal.

A su vez, el documento informó el lugar preciso donde Paredes fue baleado y su historial, además de hallarse un casquillo de 9 mm. Por otra parte, el peritaje balístico de las cinco armas incautadas y la ubicación de los policías durante la detención del vehículo, podría demostrar la identidad del autor de los disparos.

La caravana en el sepelio de Paredes

La investigación a cargo del fiscal Pellegrinelli, con la asistencia del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI), determinó que la presencia de efectivos de distintas divisiones de los Gabinetes Técnico Operativos de comisarías estaba vinculada a una Orden que debía ser supervisada por cada jefe de seccional.

Sin embargo, el asesinato del joven, sumado al testimonio de sus acompañantes y a las impactantes imágenes captadas por las cámaras de seguridad, evidencian que los agentes ignoraron directrices clave de esa orden y abrieron fuego sin justificación alguna. En su punto 2, titulado “Misión”, el documento establecía la obligación de proteger vidas y bienes mediante un operativo de seguridad orientado a la prevención del delito y la tranquilidad pública. Lejos de cumplir con ese objetivo, los efectivos a bordo del VW Bora y la Ford EcoSport actuaron de manera totalmente opuesta a la normativa.

