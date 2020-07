Atentado a la AMIA: vecinos repudiaron a Carlos Telleldín en El Calafate

El abogado Carlos Telleldín llegó a El Calafate en los últimos días para sumarse a la defensa de los hermanos Zaeta, que están involucrados en el asesinato del ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez. Si bien el letrado permanece en un hotel aislado por la pandemia, su sola presencia en la ciudad generó mucho ruido en los vecinos que se autoconvocaron a marchar en su repudio. Telleldín está acusado de ser quien preparó la Traffic que sirvió de coche bomba para volar la AMIA el 18 de julio de 1994, atentado del que este sábado se cumplen 26 años.

Un grupo de vecinos se reunió a las 9.30 en la Plaza Perito Moreno con el objetivo de realizar un acto de repudio por la presencia de Telleldín en la ciudad. El abogado forma parte de la defensa —encabezada por el letrado Carlos Muriete— de Facundo y Agustín Zaeta, apuntados por el crimen de Fabián Gutiérrez. Sin embargo, también es uno de los imputados en la Causa AMIA. En 1994, cuando era mecánico, lo acusaron de facilitar la camioneta blanca utilizada como coche bomba en el ataque terrorista realizado para volar el edificio de la mutual judía, en el barrio porteño de Once, que dejó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Los delitos de los que se lo acusa son homicidio agravado, lesiones, daños y asociación ilícita.

AMIA:"Los argentinos tenemos una deuda que debemos saldar", señaló el Presidente

"Nos da asco su presencia, fuera Telleldín", expresaron los vecinos según consignó el medio local Ahora Calafate. En esa línea, pidieron que el Concejo Deliberante que declare "Persona no Grata" al actual abogado y adelantaron que el lunes planean acudir a la municipalidad para pedirle a los concejales que lo hagan.

Fuerte repudio de los vecinos a la presencia de Carlos Telleldín. Gentileza Ahora Calafate

En esa línea, también cuestionaron que los hermanos Zaeta sumen a Telleldín como abogado defensor: "Habiendo tantos abogados justo contratan a este asesino terrorista". Telleldín se encuentra alojado en un hotel de la ciudad donde realiza el aislamiento obligatorio de 14 días para las personas que llegan a la provincia como parte del protocolo frente a la pandemia de COVID-19. Ayer se le realizó un hisopado que dio negativo y en los próximos días podrá salir para sumarse a la defensa de los Zaeta

A las 9:53 hs, hora exacta en que se cometió el atentado terrorista más grande de la historia argentina, se hizo sonar un megáfono durante un minuto.

Desde su cuenta de Twitter, Telleldín ironizó y se burló por la poca convocatoria de la marcha en repudio a su presencia en El Calafate. El abogado retuiteó un mensaje: "Che y la gente ?? Donde está ? La puta la próxima convocó a dos sindicatos que representó como abogado y lleno !!!".

En febrero del 2019, Telleldín fue condenado por encubrimiento en la investigación judicial a 3 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer como abogado, título que obtuvo mientras estaba en prisión. Sin embargo, luego consiguió el beneficio de la excarcelación.

Por su lado, el abogado de la AMIA, Miguel Bronfman, remarcó que el ex vendedor de autos Carlos Telleldín "es sólo una cara visible de la conexión local" del atentado a la mutual judía, aunque reconoció que "es difícil investigar" al resto de los involucrados en la Argentina "después de tanto tiempo".

La bomba de la AMIA aún explota

"Hubo una participación local y éso es lo que hizo tan difícil que la investigación se desarrolle de manera eficaz. Ahí es cuando empezaron a tocar situaciones de corrupción pública y privada que fueron los mayores obstáculos que tuvieron los investigadores", sostuvo el letrado en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, siguió: "No están individualizadas esas personas, sólo sabemos que Carlos Telleldín tuvo una participación, pero es sólo una cara visible de esa conexión local. Al no haber sido identificadas a esta altura mesas otras personas, es difícil investigar un hecho después de tanto tiempo: hoy en día no hay ni sospechosos".

ED/FF