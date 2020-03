El ex reducidor de autos Carlos Telleldín rompió el silencio este jueves 5 de marzo en el marco de un nuevo juicio en su contra por presuntamente haber entregado la camioneta que sirvió como coche bomba en el atentado a la AMIA. El hoy abogado, que es el único imputado, buscó defenderse y aseveró: "¿Qué culpa tengo yo? Vendí la camioneta a una persona que vino por un aviso".

“Hace 25 años se vendió una camioneta de forma onerosa. (Por esos días) yo compraba y vendía autos, vendí tres Traffics. En total, once vehículos fueron secuestrados que se vendieron semanas anteriores con avisos en el diario. Venía una persona desconocida, compraba, pagaba y se llevaba el vehículo. Esa Traffic la compré en automotores Monjo. Compramos lotes de vehículos siniestrados, se reparaban con autopartes que en ese momento eran de desarmaderos, se pintaban, se reparaba la parte averiada y se vendían”, contó durante una entrevista con Facundo Pastor, en el programa 4 Días.

Una causa con casi 26 años, miles de fojas y cada vez menos expectativas

Según contó, de la investigación que hizo el por entonces juez a cargo de la causa, Juan José Galeano, “sale que once vehículos tenían problemas, que los había comprado yo, que los había reparado y que podían ser robados. Nosotros comprábamos autos legales, los reparábamos con repuestos usados que no sabíamos la procedencia”.

Ante la consulta de a quién le vendió la camioneta, respondió: “Se la vendí a una persona que vino por el aviso. Hicimos un identikit, describimos la persona. Era joven, con acento centroamericano, con una gorra con visera tipo de montaña y anteojos de aumento. Llega por al aviso que teníamos publicado, llamó, tocó el timbre. Yo vivía en Villa Ballester. Atendí ese sábado y domingo a varias personas, le gustó la camioneta y la compró. Hicimos el boleto, pagó en dólares, se llevó la camioneta y me olvidé”.



Sebastián Basso, fiscal de la UFI-AMIA: "Es muy difícil encontrar evidencias que modifiquen las pruebas de la causa"

El hoy abogado buscó además, defenderse públicamente ante el inicio de un nuevo juicio que empezó en mayo de 2020. “¿Qué culpa tengo yo? Vendí la camioneta a una persona que vino por un aviso", recalcó. "Pasaron 26 años y me absolvieron, pero ahora me mandaron a juicio", relató. Sobre Galeano, destacó, "me metió truchamente preso. Estuve detenido en Devoto, peleé por mi libertad y la causa, y gané". Y apuntó también contra el fallecido fiscal Alberto Nisman. "¿Sabés lo que me dijo? Me dijo que si mantenía la historia trucha de Galeano no me acusaba, pero no cedí".

"En esta causa, armaron una conclusión y fabricaron los hechos permanentemente, con complicidad de muchos jueces, fiscales y personas del poder político. Hubo mucha mugre", afirmó, y dijo que el comprador de la Traffic responsable del atentado "se hizo pasar por Ramón Martínez, compró el vehículo, lo pagó y se lo llevó 8 días antes del atentado". Casi al final del reportaje, concluyó: "La fiscalía tiene que traer información y los testigos tienen que decir lo que pasó, pero ¿quién es especialista en acentos?".