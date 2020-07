El PRO afirmó que "el pacto con Irán dañó el esclarecimiento" del atentado a la AMIA

El bloque de diputados nacionales del PRO remarcó este sábado 18 de julio que, a 26 años del atentado contra la AMIA, "todavía los familiares, las víctimas y todos los argentinos esperan que se haga Justicia" y afirmaron que "el pacto con Irán dañó el esclarecimiento sincero y eficiente del atentado".

Mediante un comunicado titulado "Justicia perseguirás", los legisladores opositores afirmaron que "el atentado terrorista contra la sede de la AMIA sigue siendo un hierro incandescente clavado en el corazón de la democracia argentina".

"Transcurrieron 26 años y todavía los familiares, las víctimas y todos los argentinos esperamos que se haga Justicia", señalaron los diputados del PRO y agregaron: "Para superar la impunidad debemos poner las cosas en claro, mantener una línea de conducta coherente y hablar sin regodeos ni dobles discursos".

La bancada de diputados nacionales consideró que "los esfuerzos de la Justicia local han sido insuficientes y a ello se agregan actitudes y decisiones políticas que generaron incertidumbre y estremecimiento en vez de certeza y paz comunitaria".

En este sentido, apuntaron directamente contra la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner al sostener que "el pacto con Irán dañó el esclarecimiento sincero y eficiente del atentado".

"Con los terroristas no se negocia nada porque, sentarnos a una mesa de diálogo en igualdad de condiciones con ellos, significa una claudicación ética inadmisible. La buena voluntad solo es válida cuando se busca un solo objetivo: reparar el daño ocasionado con condenas ejemplares", agregaron los legisladores de la bancada opositora.

En el comunicado afirmaron que "la palabra empeñada exige continuidad en el reclamo y un permanente llamado a la verdad". "Somos enérgicos e intransigentes porque de la barbarie no se vuelve. Asumimos, por tanto, la responsabilidad que nos corresponde por mandato de la soberanía popular acompañando a los familiares de las víctimas", afirmaron los diputados.

Y concluyeron: "Asimismo, redoblamos esfuerzos para mantener intacta la llama de la memoria que, desde lo más profundo de la historia, nos dice `Justicia perseguirás´".

Por su lado, el ex titular de la Unidad Especial de Investigación de la AMIA, Mario Cimadevilla, afirmó que el ex presidente Mauricio Macri nunca tuvo en su agenda "la verdad, la memoria y la justicia". En diálogo con FM La Patriada, el exfuncionario relató que cuando fue nombrado por el ex presidente para avanzar en la causa, encontró la investigación paralizada. En el mismo sentido, agregó que tanto Macri como el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, presionaron para lograr absoluciones y luego disolvieron la unidad a su cargo. Por último, Cimadevilla puso en duda que los políticos quieran esclarecer el atentado a la AMIA.

ED/FF